Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UnicajaEmilio AlbaMuere Fernando EstesoPuerto de MálagaViñerosMaskomUnicajaEmbalsesPaella gigante
instagramlinkedin

Perfil

Fernando Esteso: se apaga otro icono del humor cañí

Encarnó al antihéroe castizo. Tipos de a pie que, entre chistes verdes y situaciones surrealistas, reflejaban la torpeza de una sociedad que estaba aprendiendo a ser libre a marchas forzadas

Esteso y Arévalo, en una foto de archivo durante una corrida de toros en la Feria de Fallas

Esteso y Arévalo, en una foto de archivo durante una corrida de toros en la Feria de Fallas / Germán Caballero

Íñigo Roy

Con la muerte esta madrugrada de Fernando Esteso en el Hospital la Fe de València a los 80 años se apaga otro icono del cine y la comedia que definió parte de la transición española. Y es que Esteso fue mucho más que un cómico. Junto con otros actores como Arévalo o Andrés Pajares, Esteso fue el reflejo de una España que despertaba a golpe de carcajada, picaresca, irreverencia y machismo rancio. Su fallecimiento cierra un capítulo irrepetible del cine y el teatro nacional. Nacido en Zaragoza, pero valenciano de adopción, Esteso cimentó su carrera como cantante de jotas, actor de revista y, sobre todo, como el rostro imprescindible de la comedia cinematográfica más taquillera de la historia del país.

La figura de Fernando Esteso no puede entenderse sin el contexto de la España en la que vivió y a la que divirtió. Fue, junto a su inseparable Andrés Pajares, el máximo exponente del cine de destape, un género que funcionó como una válvula de escape para una sociedad que emergía de décadas de represión y censura. Esteso encarnó como nadie al "españolito medio" de finales de los 70: un hombre a menudo abrumado por los cambios, asombrado ante la nueva libertad sexual y que utilizaba la picaresca para sobrevivir en una modernidad que le venía grande.

Aquel cine, a menudo denostado por la crítica académica, fue sin embargo un retrato fiel de las ansiedades y deseos de la calle. Las películas de Esteso mostraban una España de barrios obreros, de sueños de riqueza rápida a través del bingo y de una obsesión por el cuerpo femenino, que por fin dejaba de ser un tabú. Encarnó al antihéroe castizo. Tipos de a pie que, entre chistes verdes y situaciones surrealistas, reflejaban la torpeza de una sociedad que estaba aprendiendo a ser libre a marchas forzadas.

Un humor impensable en pleno siglo XXI

Sin embargo, la muerte de Esteso obliga también a reflexionar sobre la imagen que el cine proyecta y de cómo la sociedad ha ido evolucionando en las últimas décadas. Resulta evidente que el cine del destape, simple y cañí, abordaba la figura de la mujer como un arquetipo simplista, en ocasiones infantil, y la dejaba como un mero elemento decorativo y sexual en la pantalla o como ama de casa en el hogar. En pleno siglo XXI, cualquier representación similar resultaríaa imposible. Las bromas, los chistes y la carcajada fácil a costa de la mujer, el destape y la zafiedad, no tendrían hoy cabida ni en la pantalla ni en el discurso público. Sería inaceptable.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, juzgar la obra de Esteso exclusivamente con las lentes del siglo XXI sería un error histórico. Su humor no nacía de la malicia, sino de una inocencia pícara que conectó con millones de espectadores que buscaban, sencillamente, el derecho a reírse de todo tras años de silencio. Con su muerte, se va otro representante de una comedia que, aunque hoy nos resulte lejana, nos permite apreciar quiénes fuimos y cuánto hemos cambiado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  2. Lidl abre hoy su nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga con 38 empleos y una inversión de 3,6 millones
  3. Calle Cabello, una joya de Málaga con un entorno problemático: 'Es bonita, pero por la noche se transforma
  4. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  5. Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
  6. Recuperación de los embalses de Málaga: todos superan el 50% de su capacidad tras las últimas lluvias
  7. Mena rompe con la empresa de comunicación que gestionaba sus redes tras un 'desliz erótico'
  8. Terrenos de Repsol: la última oportunidad para Málaga

Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la Costa del Sol, entre ellas Torrox y Nerja

Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la Costa del Sol, entre ellas Torrox y Nerja

Ibon Navarro: “El esfuerzo para poder ganar ha sido muy grande” El técnico del Unicaja destacó que en las circunstancias actuales sus pupilos han tenido que jugar una gran segunda parte para obtener el triunfo en Manresa El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó "el esfuerzo para poder ganar" que en Manresa han tenido que realizar sus jugadores. "Ha sido muy grande en la situación en la que estamos", alegó. Destacó los últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del último, como fundamentales en el triunfo. "Todos sabemos lo díficil que es jugar, ya no te digo ganar. Hemos estado bien, con momentos mejores y otros peores, lo normal en un partido", amplió. Así quiso matizar también que la segunda parte a nivel de control y de juego deteminaron la suerte definitiva del choque en un pista complicada durante estos últimos años. El BAXI Manresa sucumbió por 92-98, con todo el protagonismo como base para Kendrick Perry, a raíz de la baja por lesión de Alberto Díaz. Sus 17 puntos y 8 asistencias arrojaron 28 de valoración (MVP). "Es una victoria muy importante para nosotros. Tengo que felicitar al equipo", insistió no sin olvidar las dos bajas tempranas de un Perry esta vez insustituible. "Los mejores momentos del Manresa no han coincidido con los peores nuestros, con lo cual hemos podido aguantar esas embestidas que siempre tienen ellos en casa", argumentó por otra parte. Sobre esos decisivos últimos instantes del tercer cuarto expresó que fueron claves para recuperar confianza. "Son cuatro minutos, cuando Diego pide tiempo muerto, salimos, metemos dos tiros libres, encajamos un 5-0. Pedimos tiempo, salimos y vuelven a meterse en el partido. Siempre tienes que estar esperando que el BAXI Manresa vuelva al partido, sobre todo cuando juegan en su casa", confesó.

Ibon Navarro: “El esfuerzo para poder ganar ha sido muy grande” El técnico del Unicaja destacó que en las circunstancias actuales sus pupilos han tenido que jugar una gran segunda parte para obtener el triunfo en Manresa El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó "el esfuerzo para poder ganar" que en Manresa han tenido que realizar sus jugadores. "Ha sido muy grande en la situación en la que estamos", alegó. Destacó los últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del último, como fundamentales en el triunfo. "Todos sabemos lo díficil que es jugar, ya no te digo ganar. Hemos estado bien, con momentos mejores y otros peores, lo normal en un partido", amplió. Así quiso matizar también que la segunda parte a nivel de control y de juego deteminaron la suerte definitiva del choque en un pista complicada durante estos últimos años. El BAXI Manresa sucumbió por 92-98, con todo el protagonismo como base para Kendrick Perry, a raíz de la baja por lesión de Alberto Díaz. Sus 17 puntos y 8 asistencias arrojaron 28 de valoración (MVP). "Es una victoria muy importante para nosotros. Tengo que felicitar al equipo", insistió no sin olvidar las dos bajas tempranas de un Perry esta vez insustituible. "Los mejores momentos del Manresa no han coincidido con los peores nuestros, con lo cual hemos podido aguantar esas embestidas que siempre tienen ellos en casa", argumentó por otra parte. Sobre esos decisivos últimos instantes del tercer cuarto expresó que fueron claves para recuperar confianza. "Son cuatro minutos, cuando Diego pide tiempo muerto, salimos, metemos dos tiros libres, encajamos un 5-0. Pedimos tiempo, salimos y vuelven a meterse en el partido. Siempre tienes que estar esperando que el BAXI Manresa vuelva al partido, sobre todo cuando juegan en su casa", confesó.
Tracking Pixel Contents