Fallecimiento
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
El actor había ingresado hace un par de días en el Hospital Universitario La Fe de Valencia
Jaime Roch / Voro Contreras
El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido este domingo en Valencia a los 80 años. Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, Esteso estaba ingresado en el Hospital Universitario La Fe. Esteso ya tuvo problemas respiratorios hace cinco años y ya estuvo entonces ingresado en La Fe. El actor ingresó hace un par de días en el hospital.
Fernando Esteso Allué nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de artistas de jota. Su destino estaba en los escenarios desde el principio: debutó con apenas seis años como 'El Niño de la Jota' y se curtió en el teatro de variedades y la revista. Esa formación temprana le otorgó una versatilidad que le permitiría dominar el humor, el canto y la interpretación, convirtiéndose pronto en una de las figuras más reconocidas del espectáculo en la España de la época.
Su época dorada llegó entre finales de los años 70 y principios de los 80, cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo cómico más rentable del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980). Su estilo de humor pícaro y costumbrista capturó la idiosincrasia de una España en plena Transición, convirtiéndolos en fenómenos de masas que llenaban las salas de todo el país.
Pese a sus raíces aragonesas, Esteso mantuvo un vínculo inquebrantable con Valencia, ciudad donde ha residido desde hace décadas.
