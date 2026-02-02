El cantautor malagueño Ginés González presenta 'Modo Avión', su último sencillo: "Me apetece hacer una gira de conciertos en salas con bandas."

A la gente del sur le inspira el sol, el mar y la playa. Y él no se sale de los márgenes. Aunque no suele buscar inspiración. Esta le llega cuando menos se la espera. Como la necesidad de frenar y volver a conectar con uno mismo, que tampoco avisan y aparecen cuando el cuerpo ansía un respiro. Unos días libres. Semanas, quizá. Un 'Modo Avión' que sea capaz de colocar a la rutina en su parcela y a la salud mental en el cobijo que merece. De los respiros también nacen historias y por suerte existe la música, que puede añadir un puñado de acordes sobre frases cortas con las que culquiera se identificaría. De esta vorágine nace el último sencillo del cantautor malagueño Ginés González, un artista de 30 años que lleva a cuestas la casa de las emociones.

González llega a la redacción de este periódico con su guitarra española a la espalda. Se sienta en el sofá y no duda en empezar a afinarla. Parece que sabe lo que hace, así que el sonido del instrumento confirma lo evidente en pocos segundos. Se describe como un "friki" que aprendió a tocar de manera autodidacta, aunque creció rodeado de música. "Mi referente no es nadie que esté en el sector", se sincera. El artista no esquiva la tentación de mencionar a su padre, de quien vivió el arte en primera persona sin ser consciente de que todo lo que nace del corazón se contagia. Le habló del carnaval, se dejó ver componiendo y tocando la guitarra, los congas y la percusión.

Trayectoria musical

Su música se ubica en el pop-flamenco, que no en el flamenco pop. Los giros de su voz rasgada recuerdan a los que hacen compañeros del género como Antonio José o Gonzalo Hermida, a quienes escucha y admira de cerca. Su sonido ha llegado a oídos de grandes malagueños del sector como Pablo Alborán o Vanesa Martín, de quien sería telonero en una de sus giras a raíz de dejarle un disco suyo en el buzón cuando compaginaba la música con su trabajo como repartidor de comida a domicio, según cuenta para la radiotelevisión pública. "Otras cantantes, como Pastora Soler, me han ayudado bastante y me siguen ayudando", explica con una sonrisa, aunque no se moja sobre si tiene alguna colaboración entre manos y resuelve con un "algo hay".

Los programas de televisión impulsaron el sello "Ginés González". Pasó por La Voz de Antena 3, donde llegó hasta semifinales y se hizo un hueco en el equipo de Antonio Orozco. Estuvo a las puertas de entrar en la academia de OT 2019, cuando el formato aún se emitía en RTVE, corporación en la que también trató de darse a conocer en programas como Cover Night e Insuperables.

El artista se ha subido a muchos escenarios, pero guarda especial cariño al del Auditorio Municipal Cortijo de Torres, en su Málaga natal, donde la pasada feria pudo cumplir un sueño: "Fue muy grande para mí y para mis músicos, hicimos 'sold out'. Estaba petado, no me lo esperaba. Creo que habían 7.000 u 8.000 personas cantando mis canciones. Yo no estoy acostumbrado a eso".

Aún así, González es de esos músicos que disfrutan más la intimidad de las salas pequeñas, donde el ecosistema se crea sin querer con una melodía de guitarra y una acústica que le permita cantar sin micrófono. "Ahora mismo estoy haciendo ayuntamientos a caché", asegura el malagueño.

'Modo Avión', su último sencillo

La composición de 'Modo Avión' es especial: "La he hecho con Carmen Soledad, mi chica. Ella toca el piano y yo canto, así que nos juntamos para hacer esta canción. Pensábamos lo mismo y quisimos compartirlo en un papel", asegura el artista. La canción habla de parar el tiempo para dedicarlo a uno mismo. "Me apetece hacer una gira de conciertos en salas con bandas, pero también me apetece estar tranquilo", insiste González.