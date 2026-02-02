Grammy 2026: Los looks más atrevidos de la alfombra roja, de Lady Gaga a Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Karol G

El Crypto.com Arena de Los Ángeles acogió anoche la 68ª edición de los Premios Grammy, la gran fiesta de la música, donde Bad Bunny se alzó como el gran triunfador. Pero antes de entregarse los galardones, los artistas desfilaron por la alfombra roja con looks de lo más atrevidos, diseños a medida de las casas de moda más importantes y mostrando las grandes tendencias de la temporada: muchas plumas, sartrería XL arquitectónica, transparencias, asimetrías, mucho color blanco y negro, guiños 'Old Hollywood', siluetas 'vintage', y broches en la solapa (desde el increíble 'king size' de Miley Cyrus, hasta los pins reivindicativos que lucieron la cantante californiana Billie Eilish, Justin Bieber y su esposa Hailey, con un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por las agresivas redadas en Mineápolis).

📌 He aquí los 'looks' más espectaculares de los Grammy 2026:

Sabrina Carpenter, de Valentino

Elegante, sofisticada, y, quizá, el look más romántico de la noche. Sabrina Carpenter apostó por un vestido a medida de Valentina, pura fantasía y delicadeza, plagado de incrustaciones. A destacar también su 'beauty look' natural y su recogido relajado.

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy. / Octavio Guzmán / EFE

Lady Gaga, de Matiéres Fécales

Dramática y gótica, Lady Gaga llegó al Crypto.com Arena de Los Ángeles como un verdadero cisne negro con un diseño a medida de su marca fetiche, Matières Fécales: cuello alto y cuerpo ceñido que se abría en una falda con cola cubierta de plumas oscuras. Destacaba las cadera con volumen y el peinado y maquillaje de la cantante: cejas y melena recogida en color platino, y tez delicadamente empolvada.

Lady Gaga, en la gala de los Grammy 2026. / Associated Press/LaPresse / LAP

Miley Cyrus, de Celine

Siguiendo la tónica de sus últimos looks de alfombra roja, Miley Cyrus apostó por un dos piezas con pantalón. Un original conjunto rockero de Celine compuesto por una blusa blanca, chaqueta de cuero, pantalones negros y tacones. Como no, completó el estilismo con gafas de sol y guantes y con uno de los accesorios más en tendencia de la temporada, un broche, pero en la versión más maxi que jamás se haya visto. La joya de oro llevaba sus iniciales, MC.

Miley Cyrus, en los 68º Grammy. / Associated Press/LaPresse / LAP

Chapel Roan, de Mugler

Sin duda la artista más atrevida y provocadora de la noche, Chappell Roan eligió un vestido transparente de Mugler que dejaba sus pechos al descubierto, y con 'piercings' en los pezones que sostenían el velo burdeos que llegaba a su falda, en el mismo tono. A juego, por cierto, con su melena, y con los numerosos tatujaes que decoraban su torso (destacando uno gigante en su espalda).

Chappell Roan, en la alfombra roja de los Grammy. / Associated Press/LaPresse / LAP

Karol G, de Paolo Sebastian

Al igual que Carpenter, la cantante colombiana apostó por un look de encaje (en azul grisáceo), si bien este mucho más poderoso y sexy. Un diseño de Paolo Sebastian, toda una declaración de intenciones de Karol G: silueta sensual a ras de piel, hombros al descubierto, marcando escote y una falda acabada en cola-mantón, con flecos. Destacaba también su maquillaje, natural, luminoso, con cejas muy trabajadas y pulidas y ojos con un delineado sutil.