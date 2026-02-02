Conferencias
Las jornadas de Pérez-Reverte sobre la Guerra Civil se celebrarán en octubre
Los organizadores del encuentro '1936. La guerra que perdimos todos' aplazaron el evento tras la renuncia del escritor David Uclés y por las amenazas de escraches en la Fundación Cajasol de Sevilla, donde se han reprogramado
EFE
Las jornadas de debate sobre la Guerra Civil'1936. La guerra que perdimos todos', dirigidas por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, se celebrarán en Sevilla del 5 al 9 de octubre después de que, previstas para esta semana, se hayan suspendido por la polémica que suscitada al renunciar a participar en ellas el escritor David Uclés.
Los organizadores invitarán para octubre al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, pero, según ha matizado Pérez-Reverte en conferencia de prensa, el escritor David Uclés, autor de la novela 'La península de las casas vacías', no volverá a ser invitado a este ciclo porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas".
Uclés fue el primero en rechazar su participación en el ciclo, después de haber confirmado su asistencia, por intervenir en el mismo el expresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.
Los organizadores han aplazado las jornadas para encontrar nuevos invitados y ante las amenazas de escraches en la Fundación Cajasol, que patrocina estas jornadas y en cuya sede se celebran.
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
- Lidl abre hoy su nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga con 38 empleos y una inversión de 3,6 millones
- El Unicaja ya tiene al sustituto de Alberto Díaz: Justin Cobbs
- El PSOE denuncia el 'grave deterioro' del asfaltado de la MA-21 en Málaga, con baches que ponen en peligro a los usuarios
- Recuperación de los embalses de Málaga: todos superan el 50% de su capacidad tras las últimas lluvias
- Así es la taberna más antigua de Málaga, con los mejores 'pajaretes' y 180 años de historia: es el favorito de los famosos y parada imprescindible de los malagueños
- Exigen responsabilidades por la salida del ferry de Melilla a Málaga pese al temporal
- Hallado con vida un senderista tras pasar la noche a -4º y vientos de 120 km/h en la Sierra de las Nieves