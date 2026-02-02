Audiovisual
Rodajes en Málaga: la industria audiovisual generó casi 8 millones de euros en 2025, un 46% más
Málaga Film Office atendió cerca de 500 proyectos el año pasado
La Opinión
Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes del Ayuntamiento de Málaga, adscrita a Málaga Procultura, atendió 492 proyectos audiovisuales en 2025, de los que se llevaron a término 193 producciones, que supusieron una inversión económica directa de 7,9 millones de euros, que aportaron a la economía malagueña un 46% más que el año anterior.
Por tipos de producción, la publicidad (fotos/spots publicitarios, videoclips y corporativos) fue, como es habitual, la que registró mayor actividad, seguida por cortometrajes, con 30, y por último programas -de TV y online- con 22. Sin embargo, en el aspecto económico fueron las series las que más invirtieron, con más de 4 millones de euros, seguidas de la publicidad, con más de un millón y medio, y en tercer lugar los largometrajes, que superaron ligeramente el millón.
Por nacionalidad, vuelve a ser España el país que produjo más desde Málaga con 157 producciones, seguido de Italia con cinco y en tercer lugar EEUU, Suecia e Inglaterra con cuatro proyectos cada uno.
Localizaciones
A nivel local, las localizaciones más demandadas por distritos han sido en primer lugar el Centro, seguido de Carretera de Cádiz y por último Málaga Este, gracias en parte a la labor de descentralización que realiza esta oficina en su compromiso con un modelo de producción sostenible y que deriva las producciones -en la medida de lo posible- a zonas menos concurridas. Esta labor favorece la visibilidad de otras áreas de la ciudad y procura al mismo tiempo un reparto equilibrado.
Entre las producciones desarrolladas en Málaga capital el año pasado destacan las series 'Reina roja 2: Loba negra', dirigida por Koldo Serra para Prime Video y la comedia 'Grande de España', para Netflix, de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, protagonizada por el malagueño Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. A nivel internacional, de la mano de la service malagueña Ánima Stillking para Netflix, 'The Empress T3' (Alemania); para Prime Video; la serie documental británica 'Born Racers T2'; la sueca 'Fallen' de la mano de otra service malagueña Loslocations; y la coreana 'Surely tomorrow' a través de Palma Pictures, encargada también de la británica 'This City is Ours T2' para la BBC, que ya rodó en Málaga para la primera temporada.
Entre los estrenos de producciones rodadas en años anteriores en nuestra ciudad, hemos podido disfrutar en cines de 'Vírgenes' y 'Aullar' y en plataformas 'La chica de nieve 2' y 'Dos tumbas' (Netflix), 'Queen of Fucking Everything' (Prime Video) y 'The Girlfriend' y 'La suerte' (Disney+).'
