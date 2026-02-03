chinachinachina: zambullirse para poder tomar aire

Debutan pero son conocidos por los más curiosos por la música hecha en Málaga. Annie Bravo (Uniforms), Juande Jiménez (Sr. Chinarro, Ballena) y Javier Moral (Oh, Trikelians! o el festival Pomelo) han formado un trío, chinachinachina (así en minúsculas y todo juntito), muy alejado de las propuestas de sus currículums. Porque lo que se puede escuchar en su primer álbum, 'dive in / breathe out' (sí, también en minúsculas, cosas de la estilización tan de moda en los títulos de canciones y discos), es un brillante, luminoso y seductor tapiz con dream rock, electrónica pop y el r n’ b más sedoso. Lo presentan el 7 de febrero en concierto en La Cochera Cabaret.

A primera escucha destaca el perfecto acabado de las canciones, responsabilidad, ojo a los créditos, de John Foyle, que ha trabajado con Damon Albarn (Blur, Gorillaz), y Mucky, colaborador habitual de Sevdaliza y responsable de hits globales como 'Alibi'. «Todo hecho muy bonito, despacito y con mucho cariño», aseguran Annie, Juande y Javier en un vídeo de presentación del álbum.

El mimo, desde luego, está ahí: en el aura de las guitarras serpenteantes, las percusiones del jungle (un subgénero algo olvidado que parece volver al primer plano), las texturas de sintetizadores y, por encima de todo, una voz en busca de emocionar con melodías sencillas y soleadas. Ellos emparentan su sonido con los de London Grammar, Darkside, Sevdaliza, The xx, Wild Beasts o Warpaint (no, en lo suyo no busquen referentes patrios), pero quizás ofrezca una mejor pista el hecho de que hayan seleccionado una canción de Sade, No ordinary love, para incluirla en ese repertorio: en el sonido hipercuidado y despacioso, magnético y atractivo, de la Adu está el norte de estos malagueños.

Ambicioso

'dive in / breathe out', lo habrán podido intuir a estas alturas, es un proyecto verdaderamente ambicioso; también en lo conceptual: el disco se divida en dos partes claras, un conjunto de experiencias (dive in) que tocan el alma, aprendizajes duros que dejan marca, errores que forman parte de la propia vida y, de otro lado, la salida, la tranquilidad de volver a flote después de todo ello (breathe out) para seguir adelante. Un viaje interior que tiene en los compases sinuosos de chinachinachina una banda sonora exquisita y al alcance de todos.

Lo refrenda Christian Wright, ingeniero de los icónicos estudios Abbey Road y que también ha metido mano (y oídos) en el álbum: «No tengo la obligación de decir que me gustan todas las canciones en las que trabajo en Abbey Road. Pero sí puedo decir que éste es un debut sorprendente». Para darle la razón a Wright (sería raro que se la quitaran), ya saben, toca acudir a La Cochera Cabaret.