Marenostrum: 40 días de conciertos que atraerán a 270.000 personas

Marenostrum Fuengirola celebrará este verano su undécima edición con una programación de cuarenta días de conciertos, más de 100 artistas en ambos escenarios y una previsión de 240.000 asistentes, «confirmando su relevancia como motor cultural, turístico y económico de la Costa del Sol».

Nacido en 2016 como una apuesta estratégica del Ayuntamiento de Fuengirola «para proyectar la ciudad en el circuito internacional de la música y los grandes eventos», Marenostrum Fuengirola se ha consolidado, una década después, «como uno de los recintos culturales más singulares y reconocibles de Europa». «Un espacio donde la música dialoga con el patrimonio histórico y el paisaje mediterráneo, a los pies del Castillo Sohail y junto al mar, convirtiendo cada concierto en una experiencia de destino», dicen desde la organización.

Marenostrum Fuengirola ha presentado oficialmente la programación de su undécima temporada, una edición que contará con cuarenta jornadas de conciertos ya anunciadas, más de 100 artistas nacionales e internacionales y más de 170.000 entradas vendidas a fecha de hoy.

La nueva temporada reunirá, entre otros, a Alejandro Sanz, Lola Índigo, Aitana o Dani Martín, pasando por nombres internacionales como Sting, y referentes malagueños imprescindibles del panorama nacional como Pablo Alborán o Pablo López. «Un cartel transversal y ambicioso que refuerza la capacidad de Marenostrum Fuengirola para atraer públicos diversos y de distintas generaciones», han señalado.

De esta nueva edición han destacado el concierto inaugural de la nueva gira de El Último de la Fila después de treinta años sin actuar juntos; la parada de La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia como vocalista; el esperado reencuentro de Los Delinqüentes; o la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce.