David Guetta lidera el cartel del primer Dreambeach Costa del Sol

Dreambeach Festival, que por primera vez se celebrará en Vélez-Málaga, ha confirmado la actuación de David Guetta como headliner en esta primera entrega en la Costa del Sol tras abandonar Almería. La cita, los días 31 de julio y 1 de agosto.

Un nombre de referencia en el circuito mundial de la música electrónica, que se encuentra embarcado en una gira mundial con un montaje especial para este tour, Monolith Show. "Un espectáculo audiovisual sin precedentes con una diseño de producción específico que combinará un monolito de quince metros con una espectacular pantalla con proyecciones en 3D como acompañamiento exclusivo del show de David Guetta", avanzan desde la organización de la cita.

Guetta lidera un cartel que ya ha confirmado nombres como Charlie Tee, Dj Zinc, Eptic, Hedex B2B BOU, Lady Walks B2B Stanton Warriors, Mathame, Melanie Ribbe, MIAU presents MULTIPLE, NGHTMRE, Nikolina, Onlynumbers, Vendex o Yanamasté. Y la organización irá dando aperitivos a lo largo y ancho de los próximos meses. De momento ya se ha agotado el primer cupo de 6.000 abonos.

Para las masas

Steve Aoki, Modestep, Paul Van Dyk, Steve Angello, Stanton Warriors, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, Nina Kraviz, Carl Cox, The Prodigy... Son algunos de los nombres superpopulares que han pasado por los escenarios del Dreambeach durante sus años almerienes. Como pueden comprobar, electrónica para las masas, grandes estadios y grandes números: en su última edición, a lo largo y ancho de tres días, pasaron por taquilla y bailaron cerca de 90.000 personas.

La organización del festival calculó un impacto económico de 12 millones de euros en Almería, con un 60% de público llegado de fuera de la provincia; además, la producción de la cita contó con un equipo de más de doscientas personas, trabajando con proveedores regionales y locales y creando más de 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico para un evento de esta dimensión. Unas cifras que ahora se importan a Vélez-Málaga, aunque la próxima edición del festival sea de dos jornadas, en vez de las tres habituales en su época almerienese.