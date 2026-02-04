Pedro Zamora regresa a París viajar a la luz con el color negro como inicio

Una de las galerías de arte punteras de París, Tourrette, vuelve a confiar en el artista malagueño Pedro Zamora para habitar su espacio. Después de que Zamora expusiera en el céntrico espacio regentado por Carole Korngold en enero del pasado año una selección de pinturas y esculturas bajo el título de 'Antítesis' ahore regresa con 'En Noir', su particular indagación en, cómo no, el color negro, que podrá verse en una de las grandes capitales del arte entre mar y abril del 2026.

Se trata, dice el propio artista, de un conjunto de pinturas que «insiste en la presencia siempre imponente y trágica del color negro como punto de partida y en las que, utilizando «cubiertas de libros desahuciados», se «dibuja un misterioso viaje sin evidencias ni sobresaltos desde la oscuridad a la luz».

'Reflejo', una de las obras de 'En Noir' / P.Z.

«En lugar de una ausencia de color, el negro de Zamora es un color. Una posibilidad, un modo de acentuar un contraste o sugerir un matiz, un diálogo con el dorado de un marco o la grana de un cartón, que comparte con alguna de las visiones anteriores únicamente un rasgo: el rechazo de una idea complaciente de lo bello», describe el catedrático de la Universidad de Navarro Gabriel Insausti en el texto introductorio de la muestra parisina. Y prosigue: «Su obra nos recuerda que hay algo oculto. Apunta, con el reverso de las cosas, con la trasera de esos marcos y las contracubiertas de esos libros desahuciados, que tras la apariencia habitual existe un mundo que descubrir».

Otra de las obras de Pedro Zamora / Pablo Asenjo

Así, por ejemplo, el artista malagueño busca entre los desechos objetos abandonados y descarriados (cartones, libros viejos, marcos) y busca comunicarse con ellos, «resucitarlos y transfigurándolos, dándoles una vida más allá de sí mismos», en palabras de Insausti. Un modus operandi que le permite conseguir una pintura «que apela al tacto, que invita a ser acariciada, para descubrir que la erosión de la belleza forma parte de la propia belleza».

Forma

Ya con 5 ó 6 años, obsesionado con la forma, Pedro Zamora tomó la decisión de ser arquitecto, llegó a trabajar para Ángel Asenjo e incluso tuvo estudio propio; pero pronto el ansia de libertad total se impuso: cuando cumplió 40 años se planteó dedicarse por completo a la pintura y la escultura, que hasta entonces desarrollaba como hobby, porque en la creación artística tenía la libertad total de hacer su obra, algo que en la arquitectura resulta difícil. El tiempo le ha terminado dando la razón a Pedro Zamora: suele exponer habitualmente en Madrid y Milán y está presente en las ferias de arte contemporáneo más importantes.

'En Noir' se inaugurará el próximo 10 de marzo y estará en cartel hasta abril.