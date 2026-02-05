Aeternum recuerda a Eduardo Ocoón en el 125 aniversario de su muerte

La sexta edición del ciclo Aeternum, subtitulado Músicas sacras del mund', homenajea desde Málaga a Eduardo Ocón en el 125 aniversario de su fallecimiento, estrena una obra del compositor italiano Fausto Caporali, hace hueco a una obra original del saxofonista y profesor malagueño Tete Leal y revisita a Haydn.

Este programa, en el que colabora la Fundación la Caixa, se celebrará entre el 21 y el 28 de marzo en las capillas del colegio Sagrada Familia El Monte, el Cementerio Histórico de San Miguel y el Cementerio Inglés, así como en la sala Seminarios del Conservatorio Superior de Música de Málaga.

El Tete Leal Collective, el Coro de la Catedral de Málaga, la escolanía Pueri Cantores Málaga y el Ensemble Yamasuono participarán en los tres conciertos de pago del programa sacro, cuyas entradas han salido ya a la venta en todos los canales de Málaga Procultura por un precio único de 15 euros.

La efeméride dedicada al compositor malagueño Eduardo Ocón, en la que intervendrán diferentes ponentes y músicos, será gratuita hasta completar el aforo, han informado desde el Teatro Cervantes a través de un comunicado.

El VI Aeternum comienza el sábado 21 de marzo en la capilla del colegio El Monte con 'Omnia sonus', un viaje sonoro hacia lo esencial, un espacio concebido por Tete Leal donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan a través de la voz, la polifonía coral y la creación musical actual.

El Tete Leal Collective, en el que además del saxofonista y flautista malagueño figuran el pianista Jose Carra, Alejandro Lévar en la electrónica y Ramón López en la batería y percusión clásica, presentará con el apoyo del Coro de la Catedral de Málaga y la escolanía Pueri Cantores Málaga un repertorio de composiciones originales que parten de la tradición coral y que se enriquecen y transforman mediante la improvisación, la electrónica y los timbres del jazz y la música contemporánea.

El domingo 22 Pueri Cantores Málaga interpretará por vez primera la partitura con la que el organista y compositor italiano Fausto Caporali ha musicado 'El cantar de los cantares', libro del Antiguo Testamento que establece continuas comparaciones entre el amor conyugal y el amor divino.

Caporali, en la actualidad titular del órgano de la catedral de Cremona y de la cátedra de órgano y de canto gregoriano en el Conservatorio de Milán, trata de acercar este mensaje universal a través de una música que combina tradición e innovación. Antonio del Pino dirigirá a Pueri Cantores Málaga en este estreno absoluto, que tendrá como marco la capilla del Cementerio Histórico de San Miguel.

El 125 aniversario del fallecimiento de Eduardo Ocón (1834-1901) se recordará el jueves 26 en una cita en la que se reflexionará sobre el alcance de su obra y se escucharán varias de sus composiciones.

La sala Seminarios del Conservatorio Superior de Música acogerá el acto, presentado por el director del centro, Javier García Moreno, moderado por Antonio del Pino y en él se escucharán las ponencias de los musicólogos María Ruiz Hilillo, Cecilia Platero Navas, José David Guillén y Juan Ignacio Fernández Morales, quien también interpretará al piano 'En la playa (Barcarola)'.

El recital también incluirá las transcripciones para sexteto de otras obras de Ocón, 'Recuerdos de Andalucía. Bolero de concierto y Mazurca', que interpretarán Alberto Alcedo (piano), David Barea y Eugenia Evtimova (violines), Sofía Higueras (viola), Lidia Rguez. Pintor (violonchelo) y María Alcázar (contrabajo).

Aeternum concluirá el sábado 28 de marzo en el Cementerio Inglés con 'Las siete últimas palabras de Nuestro Salvador en la Cruz', obra de Haydn que interpretará el Ensemble Yamasuono.

María Vizcaíno (violín), Veliana Alexandrova (violín), Pablo Silvestre (viola) y Mauricio Yamamoto (violonchelo) recrearán esta versión para cuarteto en un espectáculo con la proyección de diapositivas de la Semana Santa de Málaga de los años 80, realizadas por el conocido cofrade malagueño Antonio Pino.