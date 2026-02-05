Javier Godino y Erika Bleda: «Mostramos a un Goya más sensible, más tierno y con dificultades para encajar, profundamente humano»

El Teatro Soho Caixabank acoge el estreno nacional de 'Goya. La melodía de una leyenda'. Esta nueva producción musical actuará en Málaga los días 12, 13 y 14 de febrero. Se trata de una obra de gran formato que combina historia y música en directo para narrar la vida de Francisco de Goya desde una perspectiva más cercana y contemporánea, sin renunciar a la emoción.

La propuesta viene a la provincia como un gran texto teatral con la música como hilo conductor. La función cuenta con 24 canciones originales, interpretadas en directo y acompañadas por una orquesta en vivo, lo que convierte el espectáculo en toda una experiencia. Lejos de plantearse como una obra clásica al uso, el musical apuesta por el ritmo, la pasión y el humor integrados con la acción. «La música no es un extra, sino una forma más de contar la historia; eleva cualquier obra y transporta sensorialmente al público», explica Erika Bleda, una de las protagonistas.

La obra recorre la vida apasionante de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España marcada por la tensión entre la Inquisición y la modernidad ilustrada. A través de una trama que combina emoción, giros dramáticos y momentos de comedia, el espectáculo acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio. En palabras del actor Javier Godino, que interpreta al pintor, «mostramos a un Goya más sensible, más tierno y con dificultades para encajar, pero profundamente humano».

Javier Godino como el pintor Francisco de Goya / CEDIDA

Javier Godino y Erika Bleda interpretan a Goya y a la Duquesa de Alba

Los protagonistas de esta obra son Erika Bleda (Málaga, 1985), en el papel de la Duquesa de Alba, y Javier Godino (Madrid, 1978), como Francisco de Goya. Ambos comparten una gran trayectoria en el mundo del escenario; con obras como La Llamada de 'Los Javis', en el caso de Bleda y Hoy no me puedo levantar de Nacho Cano, obra en la que participó Godino.

«Quiero que se lleven emoción, que se lleven ganas de investigar sobre Goya y sobre la Duquesa», cuenta Javier Godino, que afirma que esta obra es perfecta para todo tipo de público. No hace falta conocer a fondo la historia de Goya para disfrutar de este musical, gracias a su gran contexto y su ritmo, en palabras del propio actor, ''más de uno querrá seguir conociendo más sobre esta historia''.

Erika Bleda, malagueña, vuelve a su tierra emocionada de actuar en una obra que ''traspasa al espectador y le llega al corazón''. Una de las muchas casualidades que llevan al estreno de esta obra es que coincide con el día de San Valentín, apunta Bleda entre risas; ya que uno de los motores de la obra es la relación entre Goya y la Duquesa. «No se sabe con certeza si hubo un romance, pero sí una relación muy directa y una admiración mutua que resulta muy teatral», señala la actriz, refiriéndose a la supuesta relación que hubo entre Goya y la Duquesa de Alba, que sigue siendo todo un misterio.

Javier Godino y Erika Bleda como Goya y la Duquesa / CEDIDA

A este gran elenco se le suman otros nombres como Leo Rivera, Silvia Luchetti o Paco Morales. Además, el musical lleva la firma de Tom Vega e Ignasi Vidal, ambos figuras muy reconocidas dentro del mundo teatral.

Una obra llena de sorpresas

En ese recorrido vital tienen un papel destacado las relaciones del pintor con figuras clave de la época, como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu o la Reina María Luisa. Estos vínculos permiten dibujar un contexto de pasiones prohibidas, intrigas políticas y luchas ideológicas, que reflejan el clima social y cultural de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

La música tiene un papel narrativo fundamental. Las canciones impulsan la acción y acompañan la evolución emocional de los personajes. Entre los números más significativos, Godino destaca uno especialmente ligado al contexto histórico: «Hay una canción en la que Goya decide grabar los desastres de la guerra, como un periodista de su tiempo, para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo».

Más allá del retrato biográfico del pintor, la obra se centra en la pasión por el arte, en la necesidad de crear y en el impacto del contexto político y social sobre las personas. «Al final, lo humano es lo que nos une, da igual la época», afirma Erika Bleda, que considera que el espectáculo invita al público a dejarse llevar y a conectar emocionalmente con la historia.

Con este estreno, el Teatro Soho Caixabank se convierte en el punto de partida de una producción que apuesta por la emoción, el entretenimiento y la obra histórica a través de un lenguaje musical original.