Presentan los actos del centenario de Revello de Toro en Málaga

El próximo día 10 de junio Félix Revello de Toro cumplirá 100 años. Con tal motivo el Museo que lleva su nombre ha programado una serie de actividades que se han dado a conocer hoy. Como inicio de los actos del centenario del pintor, el Museo Revello de Toro presentó la primera exposición temporal de 2026 bajo el título 'Revello de Toro y su familia malagueña'.

Durante este año están previstas, entre otras, varias actuaciones, como la instalación de un monumento en los jardines del Hospital Noble, donde nació el pintor el 10 de junio de 1926; otra exposición temporal titulada 'Revello de Toro y la aristocracia española'; la publicación de un libro conmemorativo titulado 'Revello de Toro. Cien años de un pintor. Estudios y artículos'; un ciclo de conferencias, una mesa redonda, conciertos, la celebración del II Premio de Pintura Félix Revello de Toro, actividades para público infantil en las bibliotecas municipales; un juego de tableta interactivo sobre su vida y obra y la emisión de un sello conmemorativo, entre otras acciones.

La exposición 'Revello de Toro y su familia malagueña' constituye un homenaje a la estirpe del pintor, de manera muy especial a su padre, a su madre y a su hermano mayor, José María Revello de Toro. Se exponen diecisiete obras del malagueño, firmadas entre 1945 y 1983, donde figuran retratos al óleo, dibujos y bodegones.

Entre los trabajos que se pueden ver, destaca la serie de seis retratos a lápiz coloreados ejecutados entre 1947 y 1959 que tienen como protagonistas a su madre, a su tía María Victoria y a sus hermanos María Luisa, Luis y José María, junto a su propio autorretrato. También, como muestra del dominio del retrato al óleo, llama la atención las obras que dedica a su tía Luisa (1945) y a su madre (1958) y a su hermano José María (1952).

Su matrimonio con Rosario Cabello es el motivo de una de las piezas de 1959 más llamativas de la muestra. Ya de su etapa de plenitud creadora son los retratos que dedica a sus sobrinos, tanto a lápiz como al óleo. Muy especial y moderno en su concepción es la obra a título póstumo que realiza a lápiz de José Cabello Alcarz (1988). La muestra la completan dos sencillos bodegones de clara inspiración en los austeros modelos zurbaranescos.

Esta exposición temporal permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026, en horario de 10.00 a 20.00 horas de martes a sábados y los domingos, con entrada gratuita, de 10.00 a 14.00 horas.