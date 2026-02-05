La Térmica presenta una programación "amplia y trasversal"

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha presentado en La Fábrica de Cervezas Victoria la programación de grandes actividades que desarrollará a lo largo de los próximos meses; una propuesta "amplia y transversal" que se llevará a cabo tanto en sus instalaciones como en distintos municipios de la provincia. La programación se articula en torno a tres grandes ejes: La Térmica Village, Ancá La Térmica y Red Friday.

Así, de un lado, la Térmica Village busca consolidar su vocación descentralizada y su apuesta por llevar la creación contemporánea a distintos municipios de la provincia. Las citas previstas en Nerja (14 de marzo), Archidona (9 de mayo), Pizarra (26 de septiembre) y Estepona (7 de noviembre) combinarán conciertos, performances, propuestas colectivas y diseño en el espacio público. Como novedad, en su tercera edición La Térmica Village se celebrará por primera vez en municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura más contemporánea a todos los públicos de la provincia.

En el apartado musical, destacan nombres como Depresión Sonora, Raya Diplomática, Queralt Lahoz, Kiki Morente o Cervatana. En el programa performativo destaca el ‘Taller de acción urbana y estructuras efímeras’, del artista Darko, que invitará al público a vivir una experiencia directa y participativa con el espacio y la creación artística. Se trata de una propuesta única para cada edición de las ediciones, cuyo desarrollo y detalles se irán concretando próximamente.

Ancá La Térmica

Por su parte, Ancá La Térmica continúa afianzándose como una propuesta pensada para el público familiar, con especial atención a la música de autor, las propuestas poéticas y los formatos cercanos. Las dos citas programadas, el 18 de abril y el 6 de junio, ofrecerán una experiencia que combina conciertos, actividades participativas y acciones escénicas en un ambiente abierto e intergeneracional.

La primera cita contará con la actuación de Christina Rosenvinge y con performances como 'Grotte', de Sirio Rubio, y 'Carroza Kinki Kids', de Ventura Díaz (Camilo Padilla y Jorge Díaz), que aportarán creatividad escénica y un toque lúdico a la jornada. Por su parte, el 6 de junio actuará María Rodés y se podrán disfrutar acciones escénicas como 'Koroco', de Luichi Leal, y 'Karaoke Gestual', de Alejandro Morales, que invitan a la participación y a la interacción con el público más joven y familiar.

Red Friday

Finalmente, Red Friday, el evento más emblemático de La Térmica se concentra este año en tres fechas, 17 de abril, 5 de junio y 2 de octubre. La programación musical reunirá a artistas en un momento clave de su trayectoria, como Pablopablo, junto a proyectos consolidados y emergentes como La Milagrosa, Teo Lucadamo, Yawners, Buenos Vampiros o Amor Líquido. El Red Friday mantiene además su carácter multidisciplinar, incorporando performances en la Sala 005, coordinadas por Ximena Carnevale, con propuestas destacadas como Serenity Rave, Dr0ne Howl o Pletórico, que amplían la experiencia más allá del concierto y refuerzan la identidad contemporánea del formato. A ello se suman las cápsulas de Málaga de Moda, que continúan formando parte de la programación.