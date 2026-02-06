Construimos Escaleras: post punk fuerte y bailable desde Málaga

Carlangas es un pequeño pope del indie nacional. Primero desde Novedades Carminha y después en solitario, su nombre es sinónimo de independencia bailable y creativa. Estuvo detrás del más reciente álbum de los malagueños La Trinidad ('Sheriff Playa') y ahora apadrina desde su discográfica, Caries Records, a otros boquerones, Construimos Escaleras, que ya están moviendo bullates entre los más avezados ojeadores de la cosa nacional.

Paul, Nilsson, Fausto, Iván y Samu son malagueños pero parecen haber pasado largas temporadas en el marchoso South Bronx de las ESG, el Nueva York más nervioso y trendy de los primeros Talking Heads o en el gris Leeds de Gang of Four; pero también se han dejado mecer por el rollo cosmopolita de Ciudad Jardín, la infravalorada banda de Rodrigo de Lorenzo, y el andalucismo psicodélico de Pony Bravo.

Ellos, sobre todo, quieren hacernos bailar, como aquellos primeros !!! que unían pasado y presente. Los definen bien desde su discográfica: «Construimos escaleras suenan tensos pero bailables, afilados pero luminosos, con una clara vocación de directo y una manera muy concreta de entender la repetición, el groove y la ironía». Lo demuestran en 'Fuerte', su primera canción para el público, casi tres minutos de funk agitado y voces como un Mark Smith (The Fall) mediterráneo que nos conminan: «Come, come, come, que sales».