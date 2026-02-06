Fran Perea pone música a sus personajes en 'El hombre invisible'

Fran Perea ha lanzado hoy su nuevo trabajo musical, 'El hombre invisible', en el que da la palabra a varios personajes que ha interpretado a lo largo de su vida actoral en un recorrido musical por su carrera en el que se reivindica como actor y músico. Perea presentará en Málaga el álbum, producido por su propia discográfica, NBL Música, en abril, en la Sala París 15.

El intérprete malagueño cumple este 2026 veinticinco años de su primer papel protagonista en televisión. Fue en 2001 en la popular y recordada serie 'Al salir de clase', donde interpretó el papel de Hugo, un adolescente rebelde. Luego, claro, llegó Marcos, de 'Los Serrano', el rol que hizo conocido a Perea en toda España (y en otros países europeos), también como cantante, gracias a su 'Uno más uno son siete'. Y vinieron más personajes, en teatro y las dos pantallas, con un denominador común: detrás de todos ellos, de Hugo, Marcos y los demás, estaba Fran, este actor que desaparece en el imaginario colectivo en las identidades de todos ellos.

"Ha sido un viajazo, he recordado con quién compartía mi tiempo, qué aprendizaje tuve durante el tiempo que interpreté aquellos personajes. También he recordado una época en mi vida, porque como llevo ya tantos años trabajando en esto, ya han pasado muchos años desde que empecé. Hay muchísimas emociones y luego también las diferentes temáticas, ya que no todos los personajes hablan de lo mismo. Y poder repasar las temáticas que he tenido la suerte de poder tratar en profundidad gracias a esos personajes está muy bien", aseguró hace unas semanas a La Opinión de Málaga sobre el proceso de creación de 'El hombre invisible'.

El sencillo y videoclip que acompañan la publicación del álbum es 'Nos volveremos a ver', una canción en la que toma la palabra Orestes, hermano de Electra, papel que interpretó junto a Ana Belén en el Festival Internacional de Mérida en 2012 dirigido por José Carlos Plaza. Pop sencillo e intenso que le concede prioridad a la palabra, algo no muy habitual en estos tiempos en que la lírica ha sucumbido al ritmo (el propio Perea lo avisó desde el mismo título de su anterior álbum, 'Viaje a la palabra').

'El hombre invisible' es un nuevo jalón en la carrea del actor y cantante malagueño, que lleva años saliéndose con la suya, en sus términos y sin prisa: se apeó de la fama para labrarse un camino lento y fructífero en el teatro (como actor, director y hasta empresario) y en la música. Ha logrado levantar un entorno cultural y empresarial para desarrollarse artísticamente, a través de una compañía discográfica y una teatral.