El Weekend Beach consolida su giro al mainstream y ficha a David Bisbal

Otro festival de música que va buscando una personalidad diferente, desmarcándose del circuito del indie y alrededores. Cierto que el Weekend Beach siempre fue un melting pot muy suyo, donde campaban a sus anchas mil estilos, pero el reciente anuncio de la esteponero Ana Mena como una de sus cabezas de cartel parecía avanzar una nueva época, más abierta a lo mainstream. El giro se confirma con el flamante fichaje de la cita de Torre del Mar: David Bisbal, quien ofrecerá su única actuación malagueña en 2026 en el marco del festival.

"Con más de 20 años de trayectoria y 11 Discos de Diamante, David Bisbal no solo trae su voz prodigiosa a Torre del Mar, sino la garantía de un espectáculo visual y emocional que solo un festival con el ADN del Weekend, un lugar de convivencia de estilos, puede albergar", asegura la organización de la cita.

El Weekend Beach, que se celebrará del 9 al 11 de julio, ya cuenta en su próximo cartel con grandes top internacionales como el artista urbano Myke Towers y nacionales como la citada Ana Mena, La Pegatina, Morad, Alcalá Norte, Los Estanques y El Canijo de Jerez, Medina Azahara, Biznaga, Boikot y, anuncian, muchos más que están por venir.

Edición

El festival de Torre del Mar celebrará su décimosegunda edición este 2026. Nació como una especie de heredero del espíritu ecléctico y callejero del recordado Espárrago Rock, transitando del rock clásico de Loquillo y Rosendo a la mezcla de elBicho, Muchachito, El Puchero del Hortelano, Eskorzo, el hip hop de SFDK y el indie de Love of Lesbian, entre otros nombres destacados del cartel de su primera convocatoria, en 2014.

Hoy, la gran cantidad de festivales de música con nombres recurrentes invita a algunos de ellos a plantearse nuevas estrategias y políticas de fichajes en busca de una personalidad propia. Hace unos meses los responsables de otra cita musical, el Oh, See, de la capital, anunciaron una reformulación de su concepto argumentada en que "las dinámicas del mercado, los cachés desorbitados, la competencia entre macrofestivales o el hecho de que los mismos grupos estén en decenas de carteles cada verano" están creando un modelo de festival que ni pueden ni quieren seguir.

Así, se han planteado a partir de ahora "contratar a artistas emergentes con un presente brillante y un futuro enorme, nombres consolidados que sí encajan en un festival sostenible y descubrimientos que nos devuelven la ilusión por la música en directo, y un ambiente que sea difícil de encontrar en un recinto gigantesco". La contratación de Ana Mena y David Bisbal parece obedecer a un empeño de singularización similar, dentro de las coordenadas del Weekend Beach.