Carmen Espejo: de las tijeras a los pinceles, en Puerto Banús

La granadina Carmen Espejo López ha sustituido las tijeras por los pinceles. Peluquera de formación, Espejo empleó la pandema para dedicarse al arte, de manera totalmente autodidactica, y ahora, pocos años después, su obra ya está presente en galerías de Nueva York, Miami y Londres. Se añade ahora Puerto Banús, que presenta hoy una antológica en la oficina de BIOS Real State, de 17.00 a 20.00 horas. La cita incluirá una presentación en directo a las 18:30 horas, en la que la artista acercará al público su proceso creativo y el universo emocional que define su trabajo.

La obra de Carmen Espejo se caracteriza por una mirada contemporánea, intuitiva y profundamente emocional, donde la búsqueda de la belleza y la expresión personal se convierten en el eje central de cada pieza. Ya ha despertado el interés de galerías y espacios de arte contemporáneo internacionales como Artio Gallery (Canadá), Monat Gallery (Madrid) o el Museo de Arte Moderno (Barcelona), además de participar en exposiciones en ciudades como Nueva York, Miami, Londres, Estocolmo y Mónaco, consolidando su presencia en el panorama artístico contemporáneo. Por ejemplo, este 2026 con exposiciones programadas en galerías como el Carrusel del Louvre (París).

Referentes

Espejo tiene como referentes del arte contemporáneo a tótems como Pollock, Tàpies, Dufy, Juan Gris o Robert Ryman, transitando por influencias que van desde el cubismo en sus primeras obras hasta el expresionismo, el tachismo y el informalismo. No obstante, su obra es difícil de encasillar: cada pieza responde de manera instintiva a la emoción que desea expresar, eligiendo el formato y los materiales que mejor conectan con ese impulso creativo.

La exposición tendrá lugar en Avenida José Banús s/n, Edificio Málaga 2, Local 2B, Puerto Banús y está abierta a todas aquellas personas interesadas en el arte contemporáneo y en descubrir nuevas voces con proyección internacional.