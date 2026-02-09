Todo el teatro de Salvador Rueda

El profesor de la Universidad de Granada, Francisco Linares Alés, ha publicado en una magnífica edición cercana a las seiscientas páginas, el teatro del escritor malagueño Salvador Rueda. El volumen, 'Salvador Rueda. Teatro', se presenta esta tarde (19.00 horas) en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Salvador Rueda (1857-1933) es un poeta hoy olvidado a pesar de ser una figura clave en la transición del posromanticismo al modernismo, siendo uno de sus grandes precursores con una evidente renovación del lenguaje poético, la exaltación de la naturaleza, el color y la luz, así como un léxico lleno de plasticidad y una enorme musicalidad y riqueza sensorial. Así lo consideró Rubén Darío como uno de los grandes artífices de este periodo con libros como En tropel (1892), Dianas (1893), El poema nacional (1906)… También cultivó la prosa costumbrista, la novela y el teatro, con obras como El patio andaluz (1886) y la novela El gusano de luz (1889).

El profesor Linares Alés ha reunido en este libro su producción teatral conocida: El Secreto (1891); La musa. Idilio en tres actos (1903); Luz. Comedia en tres actos (1904); La guitarra. Drama en tres actos (1907); El poema de los ojos. Drama en dos actos (1908); Vaso de rocío. Idilio griego (1908); La epopeya del templo (1914) y La vocación. Novela escénica (1921). Lo habitual siempre en Salvador Rueda es que tratara de llevar a la escena las obras antes de ser publicadas, unas obras que están insertas claramente en el modernismo español y en cierto costumbrismo en algunos casos como veremos. El libro lleva una importante Introducción de más de cuarenta páginas donde Linares Alés realiza un análisis somero de las obras propuestas.

La portada del libro / Fundación Unicaja

El Secreto se centra en una temática sentimental donde están presentes las leyes sociales en un medio social altoburgués. Desarrolla la historia de dos jóvenes prometidos Sofía y Fernando, aunque aquella tiene una aventura con su hermano Luis. El conflicto pivota en torno al secreto. A través de un texto en verso octosilábico logra crear una auténtica poesía verbal y escénica centrada en la hipocresía de las clases altas y su utilitarismo.

Principales teatros

La Musa triunfó en los principales teatros de España y América. Un teatro con profundidad lírica cercano al naturalismo de Zola y la profundidad de Ibsen. La acción transcurre al final del verano en un medio rural, la Axarquía, donde un duque pasa el verano con la familia y amigos. Hay mucho de lirismo en torno a la naturaleza y una evidente carga soñadora y voluptuosa en su desarrollo, con personajes como los jóvenes de buena posición, Arturo y Carlos, Medialmeja –un personaje popular- o el duque, que se encargará de convencerlos de la salud y belleza de la naturaleza.

Con Luz trataba de conformar una comedia idílica recreando las situaciones como poesía escénica en torno a Luisa, entregada al arte y al amor, pero también permite una lectura social por el enfrentamiento de clase, aunque conducido como un conflicto entre lo espiritual y social.

La guitarra y El poema de los ojos son dos textos costumbristas de ambientación andaluza. El primero con la ambientación de los tablaos y la mujer fatal como símbolo de época, creando una suerte de fatalidad atávica; la segunda, sobre la ceguera y el sufrimiento del personaje que la experimenta, Juan, en un texto de exaltación simbólica y mitográfica.

Noticias relacionadas

Vaso de rocío, La epopeya del mundo y La vocación completan este teatro. La primera en verso con la temática griega como fondo y ambientación mítica en torno al amor del escultor Fidias por la hija del rey. En la segunda, con una atrevida propuesta escenográfica, coreográfica y declamatoria, se produce una alegorización sobre la defensa de la belleza y la misión del artista con el enfrentamiento entre la Inspiración y la Tragedia como personas con un fondo de ideología nacional-católica y cierta pretenciosidad. La tercera y última plantea la temática de la religión y la prostitución y el intento de un cura depravado por colocar a su hija espiritual en un burdel y la salvación por su amado. En definitiva, un teatro que se adelanta a la renovación escénica del siglo XX en una magnífica edición.