De Leipzig a Nueva York: Málaga Clásica recorre algunas de las ciudades más importantes de la música

El XIV Festival Internacional de Música de Cámara comienza el próximo 25 de mayo. La programación se ha presentado hoy desde el Teatro Cervantes, que acogerá el cierre de este festival musical. Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen, los dos codirectores del Festival Internacional de Música de Cámara, han recogido las actuaciones tituladas como nombres de "las ciudades quizás más importantes en la historia de la música clásica" en un programa denominado Metrópolis. Málaga Clásica se dividirá en dos partes: Málaga Clásica Talentos y los conciertos temáticos.

En el acto ha estado presente el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que espera que el festival se siga manteniendo hasta que el esperado Auditorio abran sus puertas, donde asegura que "la acústica será aún mejor". "El Auditorio está ya en el arranque de la licitación, ya mismo será un espacio de oportunidad extraordinario para actividades como esta", recalca el regidor.

Jóvenes talentos

El 25 y 26 de mayo se ofrecerá la oportunidad de participar en el festival a jóvenes talentos brindándoles la posibilidad de tocar y de compartir experiencias con músicos invitados de prestigio internacional. Las entradas a las dos sesiones de talentos será por invitación, dos por persona, estarán dispuestas a la venta el viernes 22 de mayo a las 11.00 horas a través de internet o en taquilla.

Mientras que del 27 al 31 de mayo tendrán lugar los conciertos temáticos, todos ellos en el Teatro Echegaray, menos el cierre que será en en el Teatro Cervantes. Los precios para poder disfrutar de los conciertos musicales serán de 15 euros en el Teatro Echegaray y de 20 euros en el Cervantes. "Siempre hay un descuento del 10% para todos los que compren entrada para todos los conciertos", ha matizado Reina.

Este año se incorporan tres artistas nuevos de distintos países de origen: la violinista rusa Liana Gourdjia, el cubano Lesster Frank Mejías Ercia con la viola y el violonchelista español David Apellániz. También destacan otros diez instrumentistas y cantantes internacionales. Con el violín actuarán: Jesus Reina, Anna Nilsen y el polaco Robert Kowalski. La viola, junto a Mejías, la tocará la canadiense Eleanor Kendra James. El germano-español Adolfo Gutiérrez acompañará a Apellániz. Los pianistas serán la rusa Natalia Kuchaeva, el malagueño Antonio Ortiz y el hispanoestadounidense Josu De Solaun. Mientras que como cantantes destacan Susanne Hvinden Hals de soprano y Nils Georg Nilsen de tenor.

Málaga: Metrópolis en vivo

El día 26 de mayo a las 20.00 horas tendrá lugar el nuevo evento Málaga, Metrópolis en vivo. En este concierto se combinará "jóvenes talentos seleccionados con artistas residentes del festival para interpretar música contemporánea malagueña de compositores ya consagrados aquí", explica Reina. La obra que se interprete se seleccionará en la página web y será de un compositor emergente malagueño.

Tendrá una duración de hora y media y desde la organización mantienen que este evento "impulsa la creatividad y favorece tanto los vínculos artísticos como humanos". La información para los aspirantes a las actividades de Talentos estará disponible en el correo secretaria.malagaclasica@gmail.com y en el teléfono 699 067 452.

Leipzig

La ciudad de Leipzig será la primera parada de los conciertos temáticos, tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro de Echegaray. La elección no es aleatoria, Nilsen argumenta que "ha sido una de las ciudades más importantes de la historia de la música clásica". El compositor y músico alemán, Johann Sebastian Bach, trabajó mucho de sus años de su vida en esta ciudad. También se encuentra la orquesta cívica más antigua del mundo, la Orquesta del Gewandhaus. También el compositor Felix Mendelssohn fundó el primer conservatorio más importante de Alemania, explica. "Y Schumann encontró inspiración aquí durante su vida. Y Mahler empezó a escribir sus primeros sinfonías aquí", termina la violinista.

En el programa destacan la interpretación de obras de todos estos artistas. Como 'Im wunderschünen Monat Mai’ de Dichterliebe, Op.48, para voz y piano, de Robert Schumann, que será interpretado por Nils Georg Nilsen, tenor, y Josu de Solaun, piano.

Nueva York

El jueves tendrá lugar la sesión de "la ciudad donde brillan las luces", como denominaba Bolcom a Nueva York, explica Reina. El concierto se produce en el mismo lugar y la misma hora que el de Leipzig. Allí recalaron en la fase final de sus carreras compositores como el ruso Rachmaninov o el húngaro Bartók, en Broadway estrenó sus operetas Sigmund Romberg, judío nacido en el Imperio austrohúngaro y pronto afincado en Manhattan.

En conjunto, estas instituciones hicieron de Nueva York no solo un refugio para los compositores recién llegados sino también un centro en el que surgió una identidad estadounidense en la música clásica.

París

El 29 de mayo se presenta París, a la misma hora y lugar que Nueva York. La importancia de esta ciudad es que fue testigo del nacimiento del Impresionismo musical con Fauré y Debussy. Además, acogió a autores románticos como César Frank, excéntricos y originales como Erik Satie o neoclásicos como el integrante de Les Six Francis Poulenc.

"Quizás algo que destaca esta ciudad de las otras es que allí la innovación y novedades han podido florecer", destaca Nilsen.

Viena

Le sigue el viernes 30 de mayo Viena, el último espectáculo en el teatro Echegaray. Una ciudad que fue una especie de "imán cultural" que consiguió atraer a múltiples artistas de la música clásica como Mozart, Strauss, Brahms y Lehar, explica Reina.

Mozart compuso allí muchas de sus obras maestras, mientras que Brahms pasó gran parte de su carrera en la ciudad, contribuyendo a su reputación como hogar de una tradición musical refinada. Este programa permitirá escuchar obras de estos artistas.

El cierre en el Cervantes: Madrid

El fin del festival tendrá lugar el 31 de mayo con Madrid, "algo español hay que traer siempre", afirma Nilsen. El cierre se producirá en el Teatro Cervantes a las 19:00 horas y tendrá una duración de hora y media. La violinista asegura que Madrid "ha servido como un centro cultural estos siglos, especialmente durante la era barroca".

La corte real atrajo a grandes músicos como Scarlatti y Boccherini. "Y Scarlatti, ahí probablemente, escribió lo que se considera los primeros cuartetos de cuerda de la historia", explica. "Y así será el festival, con color español", concluye la violinista.