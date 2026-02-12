Eric Prydz: otro coloso para el Dreambeach Costa del Sol

Tras la confirmación, hace unos días, del DJ y productor David Guetta, otro nombre capital de la electrónica para las masas se apunta al cartel del primer Dreambeach Costa del sol, que se celebrará en Vélez-Málaga próximos 31 de julio y 1 de agosto: Eric Prydz.

El sueco, creador de shows audiovisuales como 'HOLO' o de alter egos como Pryda y Cirez D, sigue aquilatando su legado como leyenda del house progresivo, abiertamente comercial pero que también afronta retos artísticos (su primer disco como artista fue un doble álbum, el laureado 'Opus') y también tecnológicos (su show 'HOLO' fue una abrumadora sesión tridimensional más que futurista).

Continuando su línea programática para 2025, en la que Dreambeach se asociará con diferentes marcas del circuito electrónico, el festival suma uno de los proyectos más novedosos de la escena, Loop, marca propia de Fabrik; un concepto que "apuesta por un plantel de artistas de talla internacional, junto con una producción que también se apoya en experiencias inmersivas y ambientación en cada nuevo evento desde su creación el pasado septiembre", aseguran desde la organización del festival. En sus primeras citas han contado con nombres como Solomun, The Martinez Brothers, Chris Stussy, el propio Prydz, John Digweed & Sasha o Paco Osuna. Próximamente se irán sumando nombres para Loop en Dreambeach.

Nombres confirmados

Dreambeach Costa del Sol ha confirmado ya para su decimosegunda edición, y primera en la provincia de Málaga marcas como DNB All Stars, No Where by Paco Osuna, Blackworks, Rímika o Híbrida, o nombres como David Guetta Special Monolith Show, Charlie Tee, Dj Zinc, Eptic, Hedex B2B BOU, Lady Walks B2B Stanton Warriors, Mathame, Melanie Ribbe, MIAU presents MULTIPLE, NGHTMRE, Nikolina, Onlynumbers, Vendex o Yanamaste, y los que faltan por anunciarse.

Steve Aoki, Modestep, Paul Van Dyk, Steve Angello, Stanton Warriors, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, Nina Kraviz, Carl Cox, The Prodigy... Son algunos de los nombres superpopulares que han pasado por los escenarios del Dreambeach durante sus años almerienses. Como pueden comprobar, electrónica para las masas, grandes estadios y grandes números: en su última edición, a lo largo y ancho de tres días, pasaron por taquilla y bailaron cerca de 90.000 personas.