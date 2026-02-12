La malagueña La Repompa evocará en Nueva York a sus referentes familiares y del flamenco

En Nueva York, ciudad donde las calles laten con mil acentos, figuras como Carmencita, La Argentinita, Carmen Amaya, Sabicas, Vicente Escudero, Mario Escudero o Paco de Lucía, entre otros referentes del flamenco, hallaron un suelo fértil que transformó su expresión artística. Ahora, con motivo de la celebración del 25 aniversario de Flamenco Festival Nueva York, la malagueña Raquel Heredia ‘La Repompa’ viajará a la Gran Manzana para rendir homenaje a estas figuras que forjaron la relación del jondo con la ciudad de los rascacielos.

De esta premisa parte la próxima celebración del 25 aniversario de Flamenco Festival Nueva York, que contará con una programación que evocará esa historia de amor sin fin entre la ciudad de los rascacielos y el flamenco. Así, desde el 25 de febrero al 15 de marzo, una delegación formada por más de 180 participantes de 16 compañías, entre artistas del cante, el toque y el baile presentarán sus últimas creaciones en la otra orilla del Atlántico.

Dinastías

La Repompa regresa a Nueva York, ciudad en la que debutó con sólo 15 años bailando junto a su madre, la cantaora Rafaela Reyes, para presentar ‘Pido permiso’, un espectáculo que homenajea al legado de su familia, una de las grandes dinastías del flamenco. Su danza invitará al público a un viaje donde ritmo y silencio, fuerza y vulnerabilidad, tradición e instinto conviven en perfecta armonía.

Su presencia en esta edición del festival adquiere además un significado especial puesto que, hace más de dos décadas, esta actuación junto a su madre despertó la pasión por el flamenco del director del certamen, Miguel Marín, y sirvió como inspiración para crear el festival en 2001. Así, con ‘Pido permiso’ se cierra un círculo artístico y personal que simboliza tanto la continuidad de una tradición familiar como el espíritu del propio Flamenco Festival.

Asimismo, ‘La Repompa’ será una de las artistas del elenco que recuperará, los días 4 y 5 de marzo en el Baryshnikov Arts, la esencia de los antiguos café cantantes con ‘Fiesta Flamenca’, un espectáculo que sitúa a músicos y bailaores entre el público, creando una atmósfera cercana e íntima. La velada contará con un elenco estelar formado, además, por los bailaores Juan Tomás de la Molía, Alberto Sellés, que debuta como solista en Nueva York, y la cantaora Mara Rey.

Cartel

Junto a Raquel Heredia, nombres como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Olga Pericet, Andrés Marín, Rocío Márquez, Dani de Morón, Gerardo Nuñez o Antonio Rey, entre otras muchas, protagonizarán esta nueva edición de Flamenco Festival Nueva York; un evento consolidado y considerado como uno de los principales acontecimientos culturales del país en torno a la cultura española y el arte flamenco.

Serán 16 las compañías que pondrán en escena un total de 40 funciones en 20 espacios de Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston, con escenarios que ya son habituales del festival, como el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub o Roulette, a lo que se suman otros tantos, como es el caso del Baryshnikov Arts, el museo Guggenheim, el Museo de Arte Metropolitano y la Biblioteca Nacional. A todos ellos se espera que asista una audiencia estimada de 29.000 personas.