Pablo Alborán, preparado para una gira de dos años

Tras el reciente lanzamiento de su nuevo disco, 'KM0', el músico malagueño Pablo Alborán ha presentado la gira más ambiciosa de su carrera, 'Global Tour KM0', que consolida su madurez artística y sonora, que arrancará en mayo y con la que recorrerá las principales ciudades de España y países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa en los próximos meses.

Una vuelta al punto de partida, con más fuerza que nunca, prometiendo emocionar a todos los asistentes unificando la pasión y emoción de sus grandes clásicos, con el sonido innovador de su último trabajo, compuesto por 14 canciones como 'Vámonos de aquí', 'La Vida Que Nos Espera', o 'Si te quedas', con colaboraciones con reconocidos artistas como Vicente Amigo en 'Planta 7' o Ana Belén en 'Inciso'.

"El repertorio va a ser el de estos 15 años, las canciones más importantes que me han acompañado. Lógicamente el nuevo disco, y un escenario donde vamos a poder pasar desde lo más íntimo hasta lo más espectacular. Estoy muy contento, con muchas ganas de que la gente vea lo que estoy preparando", ha asegurado Alborán. "Arrancamos en Chile. De ahí nos vamos a ir a Argentina, luego Colombia, estaremos en Ecuador, en Perú, en Brasil... sin parar. Luego en España arrancamos el 2 de mayo en Bilbao. Estaremos en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, en fin, vamos a estar sin parar por toda España. Y luego en octubre nos vamos a México, y después volvemos y en enero estaremos haciendo la gira de Estados Unidos y después a Europa. Y entre medias rodaje, o sea, estoy sin parar pero muy feliz con muchas ganas", detalla el malagueño.

El concepto de la gira es el de potenciar la cercanía manteniendo las grandes dimensiones. "Creo que a mí me gusta la sensación de, o al menos estoy en el punto, en el que quiero sentir lo que sentía cuando no sabía que era escuchado. Cuando el niño cantaba sin saber que era escuchado, cuando pensaba solo que con la emoción bastaba. Quiero volver a eso. Entonces es verdad que el escenario es más grande, pero la idea es estar más cerca, por eso hay un provocador más grande, estar cerca del público y creo que al final es mi motor, ¿no? Buscar esa autenticidad como sea, divertirme en el camino pero no perder esa verdad como sea", razona Pablo.

Pablo Alborán actuará en el Marenostrum Fuengirola el próximo 6 de junio.