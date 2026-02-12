Paralizan la instalación de las esculturas del Puerto de Málaga

La Autoridad Portuaria de Málaga ha anunciado en el consejo de administración celebrado hoy la paralización de la instalación del conjunto escultórico monumental 'Las columnas del mar' hasta la celebración de un consejo extraordinario monográfico sobre este asunto que decida a tal efecto. La medida llega después de semanas de polémica, azuzada primero por la Real Academia de San Telmo, a propósito del mérito estético de las obras del escultor Ginés Serrán, y después por otras instituciones cívicas, que aseguraban, entre otros puntos, que el conjunto requeriría de una licencia municipal por ocupación de un espacio fundamental (la entrada principal del Puerto). Finalmente, el sindicato UGT exigió en dos ocasiones que se diera marcha atrás en la instalación y ahora ha conseguido que, al menos, se paralice.

Este stand by se ha tomado durante el consejo de administración celebrado hoy, en que el presidente de la Autoridad Portuario, Carlos Rubio, declaró que "no se va a proceder a la instalación de las estatuas hasta que el Consejo no adopte la decisión" y que para ello se convocará un Consejo extraordinario cuando estén disponibles los informes jurídicos actualizados de Puertos del Estado.

UGT valora esta decisión como un cambio de rumbo necesario, porque durante semanas se ha intentado despachar una operación de alto impacto urbano, económico y reputacional mediante una simple “dación de cuentas”, sin un punto formal de debate y votación y sin entrega previa de documentación esencial.

El sindicato no ha estado solo en esta posición: a lo largo de los últimos días, los grupos municipales de PSOE y Con Málaga presentaron mociones, hubo una interpelación ante el Parlamento Andaluz del PSOE y se efectuó una denuncia administrativa presentada por el grupo municipal Con Málaga.

Relevancia

Aseguran desde UGT que el formato de Consejo monográfico es "el adecuado" para abordar un asunto de esta "relevancia institucional, económica y jurídica, con toda la documentación sobre la mesa y con posibilidad real de debate y votación". Y es que fuentes del sindicato apunten que hay "graves irregularidades procedimentales y de gobernanza" en este asunto: modificación del contrato con Ginés Serrán que "no fueron informadas" al Consejo de Administración, un expediente de obras (para la construcción de pedestales para soportar las obras, por valor de casi 70.000 euros) del que tampoco se dio cuenta, falta de documentación a los miembros del Consejo así como datos erróneos del peso del conjunto escultórico. UGT recuerda que la controversia "no es estética": "No es una cuestión de si me gustan o no las esculturas, es un problema de legalidad, buen gobierno y diligencia debida".