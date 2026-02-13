Carnaval de Málaga
El Carnaval ya puede vivirse por fin en la calle
La elección del Dios Momo y la Diosa del Carnaval en la Plaza de La Constitución abrió anoche la fiesta de Don Carnal a su sitio natural
La Opinión
Después de que las borrascas de la semana pasada obligaran a la Fundación Carnaval de Málaga a suspender los actos inaugurales de la fiesta a pie de calle, ayer Don Carnal pudo darse un buen paseo por la Plaza de la Constitución. El Carnaval abrió sus sesiones en el Centro Histórico con la tradicional gala mágica, la de la elección del Dios Momo y la Diosa del Carnaval de Málaga 2026.
Hoy, si el tiempo lo permite, volverá la fiesta con otro de los puntos fuertes del calendario carnavalero, la gala protagonizada por las drag queens (a partir de las 21.00 horas); pasado, finalmente, será el momento del esperado pregón, a cargo de Rafael Estades Morta y Miguel Ángel Vegas El Chorly (a partir de las 17.00 horas). Ese mismo día, a las 20.00 horas, la imprescindible Batalla de las Flores. El domingo, jornada de clausura, con la gran boqueroná y el desfile carnavalero (12.00) y, cómo no, el Entierro del Boquerón (17.00).
