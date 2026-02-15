Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Málaga

Málaga guarda el disfraz hasta el 2027

Tras un fin de semana excepcionalmente carnavalero, por las modificaciones en el calendario debidos a las borrascas, la fiesta de Don Carnal terminó como todos los años, con el Entierro del Boquerón

Carnaval de Málaga 2026 | Entierro del Boquerón

Carnaval de Málaga 2026 | Entierro del Boquerón

Punto y final al Carnaval 2026. / Gregorio Marrero

La Opinión

Málaga

Ha sido un Carnaval en las calles inusualmente fugaz. Las borrascas persistentes obligaron a aplazar la celebración de la fiesta de Don Carnal en su espacio natural, tras la conclusión del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto. Así que, finalmente, el pasado ha sido un fin de semana excepcionalmente carnavalero, con el pregón, la batalla de las flores y hoy, la jornada de despedida.

Carnaval de Málaga 2026 | Desfile de Dioses y animación

Carnaval de Málaga 2026 | Desfile de Dioses y animación

Carnaval de Málaga 2026 | Desfile Dioses y Animación / Gregorio Marrero

La gran boqueroná, uno de los actos más populares de la cita, y el desfile por las calles del Centro fueron el prólogo al adiós (bueno, hasta el año que viene) del Carnaval con el Entierro del Boquerón. La guasa, el papelillo, las coplas mordaces y las elucubraciones bohemias tendrán que esperar hasta el 2027 para regresar. Y esperemos que el tiempo lo permita y puedan hacerlo sin cambios en el calendario.

