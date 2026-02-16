Paco Mir relee «La Venganza de Don Mendo» en el Teatro del Soho

'La Venganza de Don Mendo' llega al escenario del Teatro del Soho CaixaBank los próximos 27 y 28 de febrero. El clásico de Pedro Muñoz Seca está adaptado y dirigido por Paco Mir, componente de Tricicle.

Esta comedia clásica cuenta con un reparto formado por Juanfra Juárez, Cristina Almazán, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya, Moncho Sánchez-Diezma y Nuria Díaz Reguera, se trata de una obra que combina el teatro en verso y la parodia, haciendo uso de todos los trucos teatrales como personajes arquetípicos, anacronismos, referencias contemporáneas, juegos de palabras y visuales, chistes baratos que, bien dichos, parecen sublimes, vodevil, canciones, bailes, acrobacias y luchas.

«Hacemos 'La Venganza de Don Mendo' porque queremos que el público ría tanto como hemos reído nosotros preparándola. Tomándonos unas cuantas libertades que la convierten en una obra rabiosamente contemporánea. Una adaptación que le imprime un ritmo escénico actual, una puesta al día de los chistes que han perdido sus referencias y unos toques de Tricicle, los Muñoz Seca del teatro gestual», ha asegurado el propio Mir. Las entradas están disponibles en la web del Teatro del Soho CaixaBank, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.