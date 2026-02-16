Teatro
Paco Mir relee «La Venganza de Don Mendo» en el Teatro del Soho
El componente de Tricicle adapta con libertad el clásico de Pedro Muñoz Seca, en cartel los días 27 y 28 de febrero
La Opinión
'La Venganza de Don Mendo' llega al escenario del Teatro del Soho CaixaBank los próximos 27 y 28 de febrero. El clásico de Pedro Muñoz Seca está adaptado y dirigido por Paco Mir, componente de Tricicle.
Esta comedia clásica cuenta con un reparto formado por Juanfra Juárez, Cristina Almazán, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya, Moncho Sánchez-Diezma y Nuria Díaz Reguera, se trata de una obra que combina el teatro en verso y la parodia, haciendo uso de todos los trucos teatrales como personajes arquetípicos, anacronismos, referencias contemporáneas, juegos de palabras y visuales, chistes baratos que, bien dichos, parecen sublimes, vodevil, canciones, bailes, acrobacias y luchas.
«Hacemos 'La Venganza de Don Mendo' porque queremos que el público ría tanto como hemos reído nosotros preparándola. Tomándonos unas cuantas libertades que la convierten en una obra rabiosamente contemporánea. Una adaptación que le imprime un ritmo escénico actual, una puesta al día de los chistes que han perdido sus referencias y unos toques de Tricicle, los Muñoz Seca del teatro gestual», ha asegurado el propio Mir. Las entradas están disponibles en la web del Teatro del Soho CaixaBank, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- Chupe, delantero del Málaga CF: «Me gustaría escuchar al Málaga CF si hay conversaciones para renovar»
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- Torcal de Antequera: el espectáculo natural del Nacimiento de la Villa
- La Málaga que se vacía por dentro: la huida silenciosa de los jóvenes
- El sector turístico de Málaga confirma pérdidas millonarias por la ausencia de trenes de alta velocidad con Madrid
- El restaurante de Málaga 'oculto' a dos pasos de una lonja que tiene el pescado más fresco y la mejor fritura: con su propio Solete Repsol
- La farmacia más antigua de Málaga que sigue en pie 300 años después: el padre de Picasso se reunía allí con sus amigos