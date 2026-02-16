El poeta José Antonio Santano participa en Doha en el II Foro Cultura de Países del Golfo y Europa

El poeta andaluz José Antonio Santano ha participado como representante de la poesía andaluza en el II Foro Cultural de Países del Golfo y Europa que se ha celebrado recientemente en Doha (Qatar). Este segundo foro, continuidad del que se celebró en 2024 en Granada, es un encuentro internacional que reúne a poetas, escritores, traductores, académicos y artistas de ambos lados del Mediterráneo con el objetivo de fortalecer el diálogo cultural entre Oriente y Occidente. En concreto, esta segunda edición ha reunido a 25 investigadores y creadores de los Estados árabes del Golfo y de España, con el objetivo de reforzar las asociaciones intelectuales y promover el entendimiento entre las civilizaciones de los pueblos.

Durante el foro, José Antonio Santano tuvo una participación destacada interviniendo con la lectura de poemas de su libro La luna en el olivar, una obra muy bien recibida por el simbolismo del olivo, profundamente valorado también en la cultura árabe. Además, compartió poemas dedicados a la Alhambra y a Medina Azahara, textos que conectaron de forma directa con el imaginario andalusí de los asistentes

Junto a Santano estuvieron presentes otros poetas como Emilio Ballesteros y el gibraltareño Trino Cruz que aportaron una dimensión simbólica adicional al foro, al destacar el Estrecho como espacio histórico de conexión cultural.

l II Foro Cultural de Países del Golfo y Europa se caracterizó por un programa diverso, en el que participaron especialistas de distintos ámbitos. Entre ellos, el traductor Jaime Sánchez, con una amplia trayectoria internacional; la profesora Susana Calvo, de la Universidad Complutense; y los docentes granadinos Bárbara Boloix, Antonio Peláez y José Miguel Puerta Vílchez, que ofrecieron ponencias centradas en el legado artístico y cultural andalusí.

La participación de Santano en Doha se enmarca en la relación establecida durante el primer foro, donde ya coincidió con varios de los impulsores y participantes del encuentro. En esta ocasión, el evento ha contado con el respaldo de la Fundación Katara Cultura, entidad de referencia en la programación cultural de Qatar