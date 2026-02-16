La Térmica y La Malagueta ya tienen agenda expositiva

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga junto al centro cultural La Malagueta, han presentado su programación expositiva y de actividades para 2026, una propuesta que incluye cinco exposiciones en las instalaciones de Los Guindos y dos en Paseo de Reding de producción propia, además de una amplio programa de ciclos y actividades que forman ya parte esencial de la identidad de ambos centros.

'Si recordar fuera olvidar', de Irene González (a partir del 19 de marzo), inaugura la agenda en La Térmica; una exposición que explora la relación entre memoria, pérdida y tiempo a través del dibujo como herramienta narrativa. El proyecto de González pone el foco en procesos lentos de creación y en la imagen como espacio de observación y pausa frente a la inmediatez absoluta contemporánea.

Por su parte, 'El camino cuenta', de Violeta Lópiz (26 de marzo), se centra en el proceso creativo de la ilustración, visibilizando bocetos, pruebas y trabajos no publicados que forman parte esencial de la construcción narrativa de la artista. La exposición está comisariada por We Art Exhibitions y estará disponible hasta el 24 de mayo.

La Térmica desarrolla por primera vez una residencia artística internacional durante dos meses que culminará en una exposición monográfica del estadounidense Ryan Schneider, el 4 de junio. La muestra reunirá obras realizadas en este periodo de trabajo malagueño, en las que el artista profundizará en la mitología, la identidad y la cultura material desde una práctica marcada por la conexión con la naturaleza y una dimensión simbólica y arquetípica.

'Mis manos son mis ojos', de Nacho Martín Silva (en cartel a partir del 18 de junio), es un proyecto artístico que parte de experiencias inclusivas desarrolladas a comienzos del siglo XX para reflexionar sobre la representación, la mediación y los límites de la imagen.

Finalmente, el centro de cultura de Los Guindos exhibirá 'Fulgor y Delirio', de Eugenio Recuenco (1 de octubre), que propone una experiencia inmersiva a través de fotografías de gran formato, cajas de luz y elementos audiovisuales que expanden su universo escenográfico. Podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2027.

La Malagueta

Por su parte, el Centro Cultural La Malagueta acogerá la muestra 'Un viaje interior', de Txema Rodríguez (17 de marzo), un recorrido fotográfico por nueve municipios del interior de la provincia de Málaga y sus distintas formas de vivir la Semana Santa. El proyecto aborda esta celebración desde su dimensión social, cultural y emocional, mostrando las particularidades locales y los elementos comunes que configuran esta tradición.

Y para terminar 'The End', de Rodney Smith (22 de septiembre), reunirá una selección de 40 fotografías representativas de la trayectoria del autor, caracterizadas por la combinación de elegancia visual, surrealismo y humor.