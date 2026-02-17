Danza íntima con Boris Charmatz en el Teatro Cánovas con ‘Somnole’

El bailarín, creador y coreógrafo francés Boris Charmatz presenta en el Teatro Cánovas su solo ‘Somnole’. Tras una etapa centrada en piezas grupales y proyectos colectivos, el artista regresa al formato íntimo con una coreografía depurada, acompañada únicamente por un tenue silbido. Con esta obra visita por primera vez este espacio escénico de la Consejería de Cultura, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Las funciones tendrán lugar el jueves y el viernes a las 20:00 horas.

En ‘Somnole’, Charmatz condensa intereses y líneas de investigación que atraviesan más de tres décadas de trayectoria. A lo largo de su carrera ha colaborado con compañías y creadores de prestigio internacional, como Anne Teresa De Keersmaeker o Tino Sehgal. Entre 2022 y 2025 dirigió la emblemática Tanztheater Wuppertal Pina Bausch y, desde 2009, está al frente del Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne (Francia), institución que transformó en un innovador Musée de la danse, ampliando los límites tradicionales de la práctica coreográfica.

El trabajo del creador francés se caracteriza por someter la danza a restricciones formales que expanden y reformulan su campo de posibilidades. En proyectos como ‘Musée de la danse’ o ‘Terrain’, ha reflexionado sobre el estado de los cuerpos contemporáneos a través de formatos híbridos concebidos para contextos y espacios diversos. Su investigación conecta melodías reconocibles con gestos latentes, haciendo de la danza un territorio de resonancias compartidas.

‘Somnole’ se articula en torno a dos ejes principales. Por un lado, la somnolencia, entendida como un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, un umbral que conecta el mundo mental y el físico. Por otro, la producción sonora generada por el propio intérprete: Charmatz silba y, al hacerlo, modela el movimiento a partir del aliento que escapa de sus labios.

En escena, el coreógrafo traza una suerte de cartografía efímera del ánimo: las notas silbadas hacen surgir melodías que se entrelazan con el movimiento, estableciendo un vínculo frágil y preciso entre danza y música. El aire exhalado se convierte así en materia coreográfica, en impulso y respiración del gesto.

‘Anatomía de una profesión desconocida’

Desde el pasado 15 de enero y hasta el jueves 26 de marzo, el hall del Teatro Cánovas acoge la instalación exodramática ‘Anatomía de una profesión desconocida’. La propuesta expositiva forma parte de la investigación sobre la contracultura que la Compañía Miquel Barcelona desarrolla desde hace dos años y presenta una muestra de cuerpos de profesionales de las artes escénicas que exponen y explican sus heridas. La instalación aborda temas como el género, la sobreexposición, las prácticas violentas y distintos momentos vitales y profesionales inscritos en la memoria de los cuerpos escénicos. Cuerpos migrados, heridos, marcados, cambiantes, desplazados, vulnerables o precarizados, conforman un elogio a la memoria profesional de quienes dan vida a las artes escénicas.

Además, cada semana, diferentes artistas andaluces cuyos testimonios están recogidos en la instalación, expondrá una comunicación o performance gratuita en el hall, dependiendo del artista. Así, Natalia Jiménez cogerá el relevo hoy y Antonio L. Pedraza, cerrará febrero el día 26.