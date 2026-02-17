Factoría Echegaray estrena 'Conserveras del tiempo', una historia de emancipación femenina en las fábricas de pescado de Andalucía

Factoría Echegaray estrena este jueves 19 de febrero 'Conserveras del tiempo', una historia de emancipación femenina en las fábricas de pescado de Andalucía en el final de la dictadura y la Transición. Juan Fleta dirige para la productora municipal su propio texto, una inmersión en el conflictivo clima laboral y social de 1975 que ganó el XIII Certamen Jesús Campos de Textos Teatrales 2025 por su “acertado enfoque de la memoria democrática con perspectiva de género”. Inma Caballero, Alejandra Cid, Virginia DeMorata y Magda Salinas prestan sus voces para rememorar a esas trabajadoras que lucharon en los años setenta del pasado siglo por sostener a sus familias, levantar el país y reivindicar sus derechos. 'Conserveras del tiempo' permanecerá en la cartelera del Teatro Echegaray de jueves a sábado hasta el próximo día 28.

'Conserveras del tiempo', primer montaje de la décima temporada del vivero escénico municipal, conecta con las peripecias y testimonios de las mujeres que trabajaron en las envasadoras de atún, caballa, melva y sardinas del Perchel malagueño y de las almadrabas de Cádiz y Huelva. Virginia DeMorata y Magda Salinas encarnan a las hermanas Mariluz e Isabel, madre de dos hijos responsable y sumisa la primera y rebelde e impulsiva la más pequeña. Ambas trabajan en la fábrica con la alegre y dicharachera ‘Antonia’ (Alejandra Cid) y la encargada y enlutada ‘Carmen’ (Inma Caballero), cuatro mujeres que comparten duras jornadas marcadas por el silencio y la repetición cuya rutina se ve alterada por una quinta figura, ‘La Nena’, que activa un proceso de conciencia, memoria y rebelión colectiva.

Premios

Tras conseguir el premio del XIII Certamen Jesús Campos, la obra fue seleccionada en el III Foro de Igualdad y Creación de AAEE y Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Junta de Andalucía) y figuró en MADferia como propuesta relevante de creación contemporánea. Todos estos reconocimientos recalcan el valor de la creación de Juan Fleta al conjugar memoria histórica y trabajo femenino en su homenaje a esas desconocidas que supieron luchar para escapar de la red de discriminaciones laborales, sociales y sexuales en las que estaban atrapadas. El autor y director articula la obra “como una metáfora viva de la almadraba: un entramado de redes históricas, políticas, sociales y afectivas que condicionan las vidas de las protagonistas” y que no casualmente se entrelazan en una fecha clave, 1975, el año de la muerte de Franco, el inicio de la Transición y el Año Internacional de la Mujer.

Jorge Colomer ilumina un espacio escénico diseñado por el propio Fleta y dominado por redes de pesca y lámparas que funcionan como boyas náuticas y luces industriales. María Luisa Tomás firma un espacio sonoro que reinventa el folclore popular andaluz y el lenguaje oral para impregnar la puesta en escena de una ambientación entre costumbrista y contemporánea, simbólica y poética. La ayudante de dirección, María Beltrán, y el equipo técnico habitual de Factoría Echegaray completan el grupo de trabajo.

Las entradas están a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de 2 tickets por 1 en todos los pases. El montaje se pone en escena en el Teatro Echegaray los próximos días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 febrero.