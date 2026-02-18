El guionista malagueño Germán Aparicio se estrena en el cine: «El fantasma de mi mujer» llega a las salas

Hace unas semanas se asomaba por estas páginas el guionista malagueño Germán Aparicio a propósito de la coincidencia en los tops de streaming de dos series con su firma, 'Sin gluten' y 'Animal'; ahora regresa con un proyecto más personal, un largometraje ideado y escrito por él (en el que también han trabajado Araceli Álvarez de Sotomayor, Olga Iglesias y María Ripoll) y dirigido por la propia Ripoll, 'El fantasma de mi mujer', un guión, dice, que «sólo», y lo dice entre comillas, «pretende entretener y hacer reír, que no son aspiraciones fáciles».

Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene una aventura con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar accidentalmente a María y que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de... ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. Ésta es la sinopsis de 'El fantasma de mi mujer', cuyo origen está en la pandemia: «Entonces se canceló temporalmente la serie diaria en la que trabajaba y, sin poder salir de casa, tenía tiempo de sobra para escribir mis cosas. La Junta de Andalucía convocó ayudas a la creación audiovisual y me puse a ello. Entonces vi la película 'Antes que el diablo sepa que has muerto' y me gustó cómo jugaba con las líneas temporales, algo que en su día ya me impactó en 'Pulp Fiction'. En esos días un compañero me envió un guion que estaba escribiendo para que le pasara notas (esto es algo que hacemos mucho los guionistas con colegas de confianza) y cuando terminé de hacerle sugerencias me dijo: 'Pero esa sería otra película'. Tenía razón, me había ido por los cerros de Úbeda. Y pensé: '¿Por qué no escribo yo esa otra película?' Por cierto, la suya también se ha rodado. Se estrenará en agosto y no tiene nada que ver con ésta».

'El fantasma de mi mujer' persigue el «honestísimo entretenimiento»: «En la portada del guion (desde la primera versión) figura el siguiente texto: Un guion de honestísimo entretenimiento. Lo copié a modo de homenaje de las 'Novelas ejemplares' de Cervantes. Eso sí, a diferencia de las del insigne escritor, mi historia no pretende dar ninguna lección moral ni didáctica», explica. La mencionada María Ripoll ('Lluvia en los zapatos', 'Ahora o nunca') la ha llevado a la pantalla y la protagonizan talentos contrastados como Javier Rey, María Hervás, Loreto Mauleón, Macarena Gómez y el malagueño Marco Cáceres: «Ojo a Marco,que está sembrao en su papel de inspector de policía. No lo conocía como actor de comedia y creo que con esta interpretación se postula a Goya a actor revelación», vaticina Germán.

Proyectos personales

El guionista malagueño asegura que trabajar en proyectos personales es un lujo que rara vez logran los escritores para cine y televisión. Ésta es su primera película: «Que un proyecto personal llegue a las pantallas es muy difícil. Que el público se entere de que la película existe y vaya al cine a verla, un milagro. Después de veinticinco años en la industria todavía no he aprendido a prever qué va a funcionar y qué no. Depende de mil factores y uno de ellos, diría que de los más importantes, es el márketing. Y Me da la impresión de que se está haciendo un gran esfuerzo por promocionar la película y eso es fundamental. A partir del viernes entra en juego otro factor clave: el boca a boca. Ojalá a la gente le guste y contemos también con él», razona.

¿Nervioso por la acogida? Asegura Germán que hace unos meses se proyectó la película a algo más de un centenar de espectadores seleccionados previamente. Al finalizar respondieron a un test y los resultados fueron «sorprendentemente positivos»: «El 74% de estos espectadores dijeron haberse reído mucho, y el 85% dijeron que iban a recomendarla. Así que no lo digo yo, lo dice la estadística: si vas a verla es probable que pases un buen rato».

En cualquier caso, quizás en esta fase de un filme, la del lanzamiento, es en la que el anonimato que tanto revienta a los guionistas juegue aquí a su favor: «El guionista suele tener menos de todo que el director de la película: menos reconocimiento, menos poder de decisión, menos sueldo... Pero también menos de lo malo: estrés, responsabilidad, riesgo... Si esta película es un éxito o un fracaso, nadie se lo atribuirá a mi talento (o falta del mismo), sino al de la directora o al de los actores y actrices. No me quejo, no me cambiaría por ellos», apunta.

Dice Aparicio (para quien no lo sepa, hijo del recordado alcalde Pedro Aparicio) que le sorprende la cantidad de amigos que le felicitan estos días como si con un guión para el cine «hubiera tocado techo» en el mundo de la escritura tras 25 años de trabajo (con series como 'Los Serrano' y 'Cuando nadie nos ve', entre muchísimas otras, en su página de Filmaffinity), «cuando la realidad es que estadísticamente es mucho más difícil vender una serie de televisión que una película. Se producen muchas más películas que series». «No quiero quitarle importancia: es un paso muy importante para mi carrera porque espero que me abra puertas a nuevos trabajos, pero en lo que respecta a la metodología, el guion de esta película se parece mucho más a un episodio de alguna de las comedias que he escrito para televisión, que ese mismo episodio a, por ejemplo, otro de los que he escrito para series de otros géneros (thriller, telenovela, drama...)», argumenta el malagueño.

¿Director?

Por cierto, ahora que ya ha cogido la directa, ¿podríamos ver pronto a Germán Aparicio debutando como director de cine? «Ser director era mi plan inicial cuando empecé a hacer cortos amateurs. Dirigí un par que también escribí y protagonicé junto a la que desde entonces es mi pareja, Lucía, y fue una experiencia estupenda. Pero igual que eso no me capacita para ser actor, tampoco lo hace para ser director. No sé si sabría. Entre otras cosas, no tengo todas las respuestas ni la vehemencia necesaria para fingir que las tengo, y creo que esa es una condición casi indispensable para dirigir. Escucho a compañeros defender sus guiones: Esto tiene que ser así porque tal y cual. Y yo soy más de: A mí me hace gracia esto, pero podemos hacerlo de otras mil maneras. Dicho esto, supongo que si algún productor me intentara convencer de que dirigiera mi guion, lo tendría fácil».