Jerôme Ferrari novela los excesos del turismo

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, programa para mañana, jueves, una conversación con el autor francés Jerôme Ferrari, ganador del Premio Goncourt y uno de los escritores contemporáneos más destacados. La traductora Regina López acompañará al autor en esta cita prevista en el Museo Picasso a las 19.00 horas. La actividad cuenta con la colaboración del Institut Français y la Alliance Française y la entrada es libre hasta completar aforo.

Ferrari acaba de publicar en la editorial Libros del Asteroide ‘La isla’, en la que ofrece una crítica feroz al turismo y la codicia. En esta tragicomedia de prosa vibrante e incisiva, el autor explora la herencia familiar, la violencia y el desengaño que se siente al descubrir que somos menos de lo que creíamos ser. ‘La isla’ es una inteligente reflexión sobre cómo el turismo y la codicia corrompen la tierra y el carácter de los que la habitan.

Producción literaria

Jerôme Ferrari es autor de una fructífera producción literaria que lo ha consolidado como una de las voces más relevantes de la literatura francesa actual. Entre sus novelas destacan ‘El sermón sobre la caída de Roma’ (ganadora del premio Goncourt), ‘A su imagen’ (galardonada con los premios Le Monde 2018 y Méditerranée 2019) y la mencionada ‘La isla’. También es autor de las novelas ‘Balco Atlántico’, ‘Un dieu un animal’ (Premio Landerneau) y ‘Où j'ai laisé mon âme’ (Premio de Novela France Télévisions, Premio Larbaud y Premio Poncetton de la SGDL).