La Dani, peluquero y profesor de interpretación en Operación Triunfo 2025: «A veces olvidamos que las personas que salen en televisión leen lo que se dice y les afecta»

Actor, peluquero y profesor de interpretación en Operación Triunfo, La Dani (Málaga, 1991) atiende esta entrevista entre cortes de pelo, velas encendidas y vírgenes enmarcadas. Su peluquería 'El Clavel', en pleno barrio de La Victoria, es su pequeño santuario en el que toma tierra y donde hace 'pelaitos' a sus vecinos y vecinas.

La Dani fue nominado al Goya a Mejor Actor Revelación en 2024 por Te estoy amando locamente de Alejandro Marín; y es ganador del Feroz a Mejor Actor de Reparto por el mismo proyecto, siendo el primer actor no binario en recibir el galardón.

Tras el fenómeno televisivo, el malagueño habla con La Opinión de Málaga sobre su vida después de su último proyecto como profesor en La Academia.

¿En qué momento de tu vida estás ahora?

Soy muy feliz, me siento muy afortunado. A lo personal, que para mí es lo más importante, estoy con mi chico y estamos muy bien. Estoy en un momento vital muy bueno. La pelu va genial. Llegué de Operación Triunfo el 15 de diciembre y es verdad que como es tan intenso, también el mes de enero lo es, parece que OT fue hace un año, pero en realidad solo fue hace eso, un mes.

Vienes de una experiencia muy intensa en televisión. ¿Cómo se digiere eso al volver a casa?

Es raro, la verdad. Este trabajo es así: puedes estar meses sin rodar o sin trabajar fuera y de repente todo se activa. Por eso tengo la peluquería, porque me da estabilidad y felicidad. Volver a mi barrio, a mis pelos y a la rutina me llena mucho. Ha sido una gran experiencia, sin duda, pero siempre es bien volver a casa.

Eres actor, peluquero y tu último proyecto, profesor de interpretación en Operación Triunfo. ¿Cómo combinas todas tus facetas profesionales?

Principalmente, mi trabajo en mi día a día es en la peluquería. Vengo a trabajar todos los días y cuando de repente tengo algún proyecto o lo que sea, pues cierro aquí y ya voy a por el proyecto. El 100% de mis clientes saben que me dedico a diferentes cosas y yo creo que ya cuentan con que la peluquería pueda cerrar temporalmente. Normalmente, no suelo tener proyectos tan largos, como han sido estos tres meses en OT, y no tengo que ausentarme tanto. Pero siempre intento no dar de lado ninguna parte de mí, sobre todo si me hace feliz.

¿Cuándo supiste que querías ser artista?

Empecé en 2017 casi de broma a hacer música, así muy underground. Se profesionalizó un poco y a raíz de eso me llamaron para Te estoy amando locamente. Esa película me cambió la vida. Me regaló un oficio, el de actor, y gracias a eso también pude montar mi propia peluquería. Creo que todo se va alimentando y no dejo de ser artista. Al final, cortar el pelo también es otra forma de expresarme artísticamente.

Tu peluquería se llama 'El Clavel', pero en Instagram te haces llamar 'Patillero'. ¿De dónde viene esa obsesión con las patillas?

Me encantan las patillas largas. Se han convertido en mi seña de identidad como peluquero, pero sé hacer de todo, al final soy peluquero. La gente creo que cuando viene aquí se agobia un poco porque se cree que a lo mejor solo quiero hacer patillas o solo un tipo de corte. Lo mismo me pasa con el pelo corto, que es el que más suelo cortar y el que más disfruto, sobre todo si es rizado. Mucha gente ni sabía que tenía el pelo rizado porque durante años estuvo demonizado. Aquí muchas veces descubrimos el rizo y eso es bonito. Me gusta haber creado un espacio donde la gente se sienta cómoda y encuentre un estilo que quizá no ve en otros sitios.

¿Te planteas crecer y abrir otro local?

No. Esto soy yo. Es mi casa, mi estudio, mi espacio. Algo más grande significaría más cosas que limpiar. Estoy bien así, no necesito más.

Tras tus proyectos en la pantalla siempre vuelves a casa. ¿Qué significa Málaga para ti?

Para mí lo es todo. Me fui a Madrid un tiempo, necesitaba salir, pero volver ha sido un proceso natural. Estoy muy contento aquí y Málaga siempre será mi casa.

Aunque también eres crítico con lo que está pasando en la ciudad.

Sí. Me entristecen muchas cosas. No solo el problema de la vivienda, que es una locura. Siento que el centro está perdiendo identidad. Paso por la plaza de la Merced, donde he vivido tanto, y ya no la reconozco. Me siento en casa cuando subo por la Cruz Verde, por el barrio. El centro es cada vez más impersonal. Me encanta que la gente venga y viva aquí como uno más, pero otra cosa es que todo se convierta en decorado, en ‘take away’ y en inglés por defecto. Creo que la ciudad está un poco borracha de éxito.

¿Vienen muchos turistas a la peluquería?

Justo ayer vino un chico que estaba de Erasmus y justo hoy acabo de pelar a un chico italiano, pero que vive y trabaja aquí. Igual que yo me he ido a Madrid o me he ido a Bruselas a trabajar. O sea, eso es increíble y es maravilloso. Es más el problema personal del extranjero que viene aquí a beberse cuatro pintas de cerveza e irse. Si es verdad que me escribió una persona por el WhatsApp de la peluquería en inglés, directamente. Y mira que yo hablo inglés, pero si alguien me viene aquí y me dice que no habla castellano, no pasa nada, nos apañamos. Pero, ¿venir hablando directamente inglés? Ya es una cuestión de esfuerzo, el traductor está para todos y estamos en España, no en Inglaterra. Que directamente me digas: "excuse me, do you have an appointment?" Por favor, que estamos en calle Manrique.

La Dani trabajando en su peluquería 'El Clavel', en el barrio de La Victoria / Esperanza Mendoza

Inevitablemente, tenemos que hablar de tu paso por Operación Triunfo. ¿Te pensaste aceptar ser profesor de interpretación?

Absolutamente nada, dije que sí al momento. Me parecía increíble que quisieran contar conmigo, y a día de hoy me lo sigue pareciendo.

¿Cómo fue la experiencia?

Un poco agridulce. Muy exigente emocionalmente y con mucha exposición pública. Lo volvería a hacer si viajara al pasado, pero ahora creo que no repetiría. No necesito pasar otra vez por ese nivel de juicio constante. También creo que la experiencia dura mucho tiempo. El primer mes tenía una opinión, el segundo mes tenía otra, pero ya el tercero... Es mucho. Es una experiencia que es muy exigente emocionalmente y donde estás muy, muy expuesto y donde hay mucho juicio público. Esto todos lo sabemos, pero yo nunca lo había experimentado. Entonces, cero drama, todo muy bien. Es una cosa que yo he gestionado súper bien, pero no necesito volver a pasar por ahí.

Un profesor de interpretación trabaja la parte emocional de la canción y aporta mucho a los concursantes. ¿Qué te llevas tú de ellos?

Los adoro. Tienen 19 o 20 años y han estado encerrados tres meses siendo juzgados cada semana. Es un reality al fin y al cabo, aunque sea un programa muy blanco. Empatizo mucho con ellos y creo que nos apoyamos mutuamente.

Siempre se habla mucho del escrutinio en redes.

Yo dejé de leerlo todo. Lo que se vive dentro no tiene nada que ver con lo que se ve fuera, los vídeos crean narrativas que muchas veces no son reales. Preferí no contaminarme y dejar las redes a las pocas semanas de que empezara el programa. Incluso dejé de ver el 24 horas. Al principio, mientras me preparaba las clases ponía el 24 horas de fondo para ver un poco cómo estaban los chicos. Y también dejé de verlo, porque es que hasta el 24 horas se ve de otra manera comparado con lo que tú vives. Entonces yo decidí vivir y recibir de ellos lo que me daban al 100% en persona.

Siempre se compara a los profesores, sobre todo los de interpretación, con los de otras ediciones. ¿Crees que el fandom no ha superado a Los Javis aún?

Yo los admiro un montón y creo que han sido gente súper querida, pero creo que la gente siempre quiere lo que ya no tiene. Creo que es normal que cada uno tenga sus favoritos, pero hay formas y formas de opinar. A veces olvidamos que las personas que salen en televisión leen lo que se dice y les afecta. Me parece súper lícito que no te guste el trabajo de una persona y que te guste más el de otra pero hay muchas formas de hacer o de decir algo. O sea, ¿cómo de importante te crees ante el mundo como para tener que dar tu opinión sin tener en cuenta que a lo mejor esa persona lo puede leer? Siento que las personas que hablan en redes, con la gente que sale en la tele o gente conocida, piensan que esas personas son como robots y que como son ricos no les afectan las críticas, pero por supuesto que lo hace.

Tras OT, ¿qué viene ahora para La Dani?

El 26 de marzo estreno Por cien millones en Movistar Plus+. Son tres capítulos y hago de futbolista vasco. Nunca había hecho algo así y me inquieta mucho. Puede ser un punto de inflexión en mi carrera: o se acabó esto para mí o demuestro que puedo hacer otros papeles más allá de interpretarme a mí mismo. La verdad que estoy expectante de ver qué opina el público. Y por el resto, se vienen muchos 'pelaitos' nuevos.