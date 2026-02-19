Fundación Unicaja publica un libro sobre estampaciones de sanidad en Andalucía entre siglos XVIII y XIX

Fundación Unicaja presenta el libro 'Defendidos por ti de los peligros del mar. El grabado en las patentes de sanidad de Andalucía en los siglos XVII y XIX' de Federico Castellón, que estudia estos certificados sanitarios que declaraban a los viajeros de la época libres de enfermedades contagiosas.

El acto tendrá lugar el miércoles, 25 de febrero, a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Fundación Unicaja con entrada libre hasta completar aforo, han indicado en un comunicado.

La publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, estudia las estampaciones en entalladura, calcográficas y tipográficas de las patentes de sanidad emitidas en Andalucía durante los siglos XVIII y XIX.

Técnicas de estampación

Este trabajo se estructura en tres apartados. Por un lado, se describen los instrumentos de defensa frente a las epidemias, especialmente tras la catástrofe que conmocionó Europa en 1720. Por otro lado, analiza las técnicas de estampación de las ilustraciones y aborda el estudio de los principales elementos iconográficos comunes a los mismos.

Portada del libro publicado por Fundación Unicaja. / fundación unicaja

De esta manera, se desarrolla la descripción de las patentes y pasaportes de las provincias costeras de Andalucía y el puerto fluvial de Sevilla, comenzando por las capitales y siguiendo las demarcaciones provinciales actuales. En cada una de ellas se analizan sus infraestructuras y tráfico marítimo, así como sus principales imprentas y grabadores.

Federico Castellón es licenciado en Filosofía y Letras y autor de numerosas publicaciones sobre la difusión y la didáctica del Patrimonio Histórico de Málaga. Ha codirigido numerosos programas educativos sobre patrimonio, museos y exposiciones en al ámbito de Málaga y su provincia.

Desde el año 2006 es archivero de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, donde realiza varias exposiciones y publicaciones sobre su historia y especialmente sobre su patrimonio documental. Asimismo, ha publicado varios artículos y monografías sobre el grabado.