'Greenland 2’ y ‘El agente secreto’ animan la taquilla de los cines este viernes

La cartelera española recibe este viernes la continuación del thriller 'Greenland 2', la nominada al Óscar 'El agente secreto' o la española sobre la tragedia del 2000 en el pirineo catalán, 'Balandrau, viento salvaje'.

'Greenland 2', un regreso al mundo devastado

El director Ric Roman Waugh ('El mensajero', 'Objetivo: Washington D.C.') continúa la historia de John Garrity (Gerard Butler) junto a su mujer Allison (Morena Baccarin) y su hijo Nathan (Roman Griffin Davis) en esta secuela del thriller apocalíptico de 2020.

La trama retoma la aventura de John, un padre que, años después del impacto del cometa que asoló la Tierra, debe abandonar el refugio subterráneo en el que sobrevivió con su familia para enfrentarse a un entorno aún más hostil.

'El agente secreto': intriga bajo la dictadura

Este thriller político, nominado a 4 Óscar, se ambienta en 1977, durante la dictadura militar en Brasil, donde Wagner Moura -quien hizo de Pablo Escobar en la serie 'Narcos'- da vida a un profesor que intenta construir una nueva vida en Recife y reencontrarse con su hijo mientras es vigilado por los servicios de inteligencia del régimen.

Esta apuesta del director brasileño Kleber Mendonça Filho ('Bacurau', 'Doña Clara') está protagonizada también por Udo Kier (en su último papel antes de fallecer), Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido.

'El fantasma de mi mujer', una comedia sobrenatural

La directora María Ripoll ('Ahora o nunca', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas') regresa con una comedia española en la que un hombre viudo comienza a recibir inesperadas visitas de su mujer tras su muerte en un atropello "accidental" por parte de Julia, su amante.

Esta comedia negra, que juega con el equívoco y el elemento fantástico, está protagonizada por Javier Rey ('Fariña'), Loreto Mauleón ('Los renglones torcidos de Dios', 'Patria') y María Hervás ('Machos alfa').

‘Balandrau, viento salvaje’, la catástrofe en el Pirineo catalán

Basada en hechos reales, esta producción dramática española reconstruye la tragedia ocurrida en el Pirineo catalán cuando una tormenta súbita sorprendió a varios excursionistas en el pico Balandrau a finales del 2000.

El filme, dirigido por Fernando Trullols y protagonizado por Álvaro Cervantes ('Tres metros sobre el cielo', 'Sorda'), Bruna Cusí ('Verano 1993') y Marc Martínez ('Tierra y libertad'), aborda con una propuesta coral y realista esta lucha por la supervivencia en la alta montaña.

'Sin conexión', un drama de Bradley Cooper sobre la era digital

Esta es la tercera película que dirige Bradley Cooper, esta vez para reflexionar sobre la incomunicación en la era digital a través de la historia de una familia que ve resquebrajar sus vínculos en medio de una crisis personal y un divorcio inminente.

El drama explora la paradoja de la hiperconectividad y la soledad de la mano de Will Arnett (‘Arrested Development’) y Laura Dern (‘Jurassic Park’).

'La maldición de Shelby Oaks': terror independiente

Este filme de terror estadounidense sigue a un documentalista que investiga la desaparición de una joven en un entorno rural marcado por antiguas leyendas sobrenaturales, que le hará replantearse si el demonio imaginario de su infancia era realmente imaginario. El reparto está formado por Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach y Sarah Durn.

'La boda', un drama íntimo español

Pedro Cenjor se estrena como director de largometraje con esta producción sobre los conflictos familiares y los secretos que emergen en torno a la celebración de una boda, con un reparto coral liderado por Elena Furiase ('El internado') y Daniel Chamorro ('Akelarre')

'Little Amélie', una animación europea para toda la familia

Esta animación infantil, premiada en los festivales de Annecy, San Sebastián y Sevilla, cuenta la historia de Amélie, una niña pequeña belga nacida en Japón, que comienza a descubrir el mundo que la rodea desde una mirada poética y luminosa.

'Las líneas discontinuas': decisiones y segundas oportunidades

Este drama español se centra en Bea (Mara Sánchez), una mujer que está divorciándose cuando un chico llamado Denis (Adam Prieto) irrumpe en su casa con intención de robarle, un encuentro que alterará el rumbo de sus vidas.

'Inmaculada', un documental sobre la Virgen

Dirigida por el cineasta polaco Michal Kondrat, esta película documental utiliza la tecnología para transportarse a los actos eternos de la Sagrada Familia y los momentos más cruciales de la vida de María y Jesús, en una propuesta que combina entrevistas con expertos en mariología, análisis de textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y tradiciones antiguas.