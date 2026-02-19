«Milei juega con lo grotesco para enmascarar cosas oscuras, malignas»

Santiago Motorizado, líder del grupo argentino Él Mató a un Policía Motorizado, está de gira nuevamente por España presentando el que considera su álbum debut, El Retorno. Tras más de dos décadas recorriendo escenarios de América y Europa, emprende su carrera en solitario, explorando nuevos sonidos, sin dejar de lado las raíces de su banda. Lo presentará en Málaga este viernes, en la Sala La Trinchera.

'El Retorno' salió hace unos meses, pero llevaba años cociéndose. ¿Qué buscaba hacer con estas canciones? ¿El reto de iniciar una etapa como solista le pone nervioso?

Iniciar el camino este en paralelo, en solitario o acompañado, al principio me puso muy nervioso, pero ya con el tiempo no tanto; lo vengo haciendo hace más de 15 años y ya es parte de mi vida cotidiana. Con El retorno y con esta gira mundial la cosa se puso un poco más seria, por decirlo de alguna manera, pero disfruto un montón; me parece espectacular. Lo que pasa arriba del escenario con estas canciones, con este repertorio, es diferente a lo que pasa con Él mató, y lo disfruto mucho, ambas cosas. No sé qué buscaba. Sí, buscaba cerrar una etapa de un montón de canciones que me vienen acompañando hace muchos años, pero llegó el momento; también es el inicio de esta gira que me lleva a la aventura, que es lo que más disfruto en la vida.

¿Cada disco es una reacción al anterior? ¿Aquí exploramos hacia dónde va la brújula?

Sí, claro, uno va respondiendo a lo que ya hizo porque busca rebotar para diferentes lugares. Con El retorno pasa algo diferente, porque son canciones que me acompañan hace mucho tiempo y que nunca había podido lograr grabarlas, porque los tiempos no se me daban; siempre estaba esperando un espacio que me dejara Él Mató para poder terminar de darle forma a estas canciones. Se dio un poco por casualidad... Quizás no, nunca lo sabremos, pero responde a algunas temáticas que ya hablé con las canciones de Él Mató, y sobre todo con estas de los últimos discos. Son esas mismas temáticas, pero abordadas desde el lado del humor. Ese tipo de respuesta me interesa. Llegó el momento de sacarlas en este momento puntual, y me gusta que sirva como esa respuesta. En este contexto termina teniendo este efecto, y eso me gusta.

En 'Súper terror', vimos una exploración más marcada hacia los sintetizadores y el pop de los 80. ¿Sientes que han abandonado definitivamente el ‘ruido’ de los primeros EPs, o es solo una etapa de refinamiento?

Obviamente, con Super terror fuimos para ese lado; nos entusiasmaba explorar ahí, y algo de la Síntesis O`Konor asomaba un poco; lo profundizamos, pero no creo que signifique el fin de la etapa ruidosa. Yo creo que ahora vienen cosas un poco ruidosas, y no voy a adelantar mucho. Pronto lo escucharán con sus oídos.

Canciones como 'El Tesoro' o 'La Noche Eterna' ya son clásicos generacionales. ¿Siente presión al componer sabiendo que la gente espera himnos, o intentas ignorar esa expectativa?

No me genera presión, estoy contento con lo que influyeron esas canciones. Incluso hoy, habiendo pasado ya bastante tiempo recorriendo muchos lugares del mundo, veo que siguen generando cosas lindas, y eso me entusiasma. A veces si tengo la presión propia de querer canciones que estén buenas, que estén a la altura de lo que yo quiero hacer, pero eso es algo que uno no puede estar tratando de calcular; eso hay que sacarlo de nuestras cabezas.

'Revolución' es de las canciones que más me han gustado. ¿Cómo nació y qué significa para ti?

Es quizás mi canción favorita de 'El retorno'. También tiene sus años, pero estoy contento por cómo quedó, porque realmente la producción a cargo de Pipe Quintans, que me acompañó en todo este proceso, le dio como un toque final que me entusiasma. ¿Qué significa...? No sé, trato de esquivar la explicación de las letras, pero siempre tiene que ver con el deseo, con el amor, con esa búsqueda constante de ese estado del enamoramiento, de la atención de ese ser amado que parece no estar ahí respondiendo a esa pulsión de amor..., pero lo más importante es estar enamorado de uno; eso es suficiente para agradecer a quien sea nuestra existencia.

¿Qué tiene el aire de La Plata que sigue pariendo bandas con una identidad tan marcada? ¿Existiría El Mató si hubiera nacido en Capital Federal?

No sé si no hubiera existido, seguramente no, no sé por qué, pero es verdad. Pasa algo diferente: la vida en La Plata es muy diferente a la vida en Buenos Aires; es un pueblo grande. Cuando encontraba gente con cierta afinidad de gustos musicales y culturales, políticos, lo que sea, esas pequeñas pandillas se van encontrando un poco obligadamente porque es todo mucho más pequeño, y quizás de esa comunión nace todo esto, pero no sabría qué responder.

¿Cómo ve la situación en Argentina con la llegada de Milei?

Muy mal. Me parece un personaje muy oscuro, que juega con estas cosas grotescas como para, de alguna manera, enmascarar una cosa salvaje, oscura, maligna, pero hay algo de este ridículo que es como una especie de background que se repite en estos últimos tiempos en el mundo. De alguna manera generan como una atmósfera donde alejan un poco a la gente de la política, y le sacan importancia a partir del ridículo y lo grotesco, mientras por atrás pasan un montón de cosas de las más salvajes que se pueden generar desde los estados, desde los gobiernos. Eso está sucediendo todo el tiempo en Argentina: miles de personas que van quedándose sin trabajo, marginadas del sistema, en pos de esta pulsión neoliberal salvaje que arrasa sin importar nada a las personas. Y bueno, no sé, hay mil cosas para decir al respecto.