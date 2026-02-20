Antonio Banderas augura un "cambio total" en el cine con la IA, que será "imparable"

El actor Antonio Banderas cree que en el cine va a producirse un "cambio total" con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), un fenómeno que "va a ser imparable", especialmente en la industria americana, que funciona como "una factoría".

Antonio Banderas afirma que el cambio "va a ser imparable", especialmente en la industria americana, que funciona como "una factoría" / Álex Zea

"La IA me ha puesto los pelos de punta"

"Acaban de ofrecerme una película hecha con IA, y me han mandado una cosa que me ha puesto los pelos de punta: una imagen mía vestido de Hernán Cortés. Soy yo, hablando con mi voz, y no me lo puedo creer", ha desvelado este viernes Banderas, que ha asistido en Málaga a una proyección de su película 'El camino de los ingleses'.

"Cuando ellos (la industria americana) vean lo que cuesta pagar a un actor y que lo pueden hacer por cien veces menos... Vamos a ver películas con Marilyn Monroe, con Humphrey Bogart, con James Dean, con actores que han muerto", ha añadido.

Pero, pase lo que pase con la tecnología y la IA, "nunca cambiará el teatro", ha afirmado el actor malagueño al preguntársele si volverá a dirigir una película.

"Encontré en el teatro un refugio. Hay cosas que tengo en un papel a las que me gustaría meterle mano en el cine, pero he encontrado en el teatro un refugio para la verdad".

20 años de 'El camino de los ingleses', de Antonio Banderas / Álex Zea

Golpe fuerte

Sobre 'El camino de los ingleses', su segunda película como director, que se ha proyectado para conmemorar el vigésimo aniversario de su estreno, ha asegurado que le ha "golpeado fuerte" volver a verla tanto tiempo después y ha sido una "sorpresa" entender ahora mejor "por qué" la hizo.

"Hay mucho de nosotros en esta historia, y personajes con los que me identifico ahora mucho más que cuando la hice. Hay muchas cosas que pertenecen a una época personal y del país, como un exceso de machismo que imperaba en esa época".

"Muy colgado"

Banderas se quedó "muy colgado" al leer la novela homónima de Antonio Soler en la que se basa la película, que le "retrotrajo" a una época que él también había vivido.

"Había un sentimiento de una muerte que no es física, sino de un yo que termina de ser José Antonio Domínguez y empieza a ser Antonio Banderas", ha explicado el actor y director malagueño.