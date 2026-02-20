El malagueño Pedro Ramos, ganador del premio internacional Fiction Express de literatura juvenil

El autor malagueño Pedro Ramos es el ganador del premio internacional Fiction Express de literatura juvenil del año 2025 por la novela 'Donde bailan las ballenas'. Se trata del mayor galardón literario del mundo en que el jurado está compuesto por estudiantes; en este caso, por los más de 1.600.000 estudiantes que usan la plataforma de lectura interactiva Fiction Express en español. La solución está presente en 9.000 centros educativos del mundo, unos 1.500 de los cuales en España.

Ramos recibió el reconocimiento en una gran gala celebrada este jueves 19 de febrero en la emblemática Casa Rius de Barcelona, en la que asistieron más de 400 personas, entre autoridades del sector educativo, cultural y diplomáticos, así como autores y otros representantes de la comunidad educativa. El escritor recibió el galardón de manos de dos estudiantes de secundaria, en este caso catalanes, con quienes cocreó la historia ganadora.

En la obra premiada, 'Donde bailan las ballenas', J es un chico que vive pegado a la pantalla; para él, el día perfecto se mide en partidas jugadas. Victoria, la chica nueva, es todo lo opuesto: no tiene móvil, no usa Internet y su familia está orgullosa de vivir desconectada. Al principio, parece imposible que puedan entenderse. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, descubren algo que los conecta. ¿Quizá un lugar donde bailan las ballenas?

Pedro Ramos (Madrid, 1973) descubrió su pasión por la palabra desde niño y, tras probar distintas profesiones —geólogo, diseñador gráfico y publicista—, se dedicó a la escritura creativa. Ha publicado novelas juveniles como 'La playa de los cristales', 'El coleccionista de besos' (Premio Inmortales 2019) y 'Un ewok en el jardín' (Premio Edebé 2022 y Premio Fundación Cuatrogatos 2022). También ha escrito poesía, teatro, guiones de televisión, dirigido un documental y vendido una serie para móviles, siempre explorando y aprendiendo junto a muchas personas maravillosas. Actualmente reside en Málaga.

Fiction Express

Fiction Express conecta a los lectores de entre 9 y 16 años con autores profesionales en un foro interactivo y en una plataforma de votaciones para ponerlos al mando de su experiencia lectora eligiendo los acontecimientos que deberían suceder. De este proceso surgen diversas propuestas para el profesorado, como el cuestionario, proyectos para trabajar competencias transversales y otros ejercicios para trabajar las 5 macrohabilidades de la competencia lingüística: lectura, comprensión lectora, oralidad, escritura y pensamiento crítico. Además, permite una fácil evaluación y seguimiento en directo de los resultados de los estudiantes por parte del profesorado.

El objetivo de la solución es afianzar en los estudiantes el hábito lector y mejorar la competencia lingüística y el diálogo creativo, trabajando la lengua de manera integral según los requerimientos de la nueva LOMLOE.

La plataforma, que empezó su andadura en 2012, está presente hoy en alrededor de 9.000 escuelas de más de 60 países del mundo, entre los cuales destacan España, El Salvador, Reino Unido y México. Con más de 1.800.000 usuarios, se encuentra en 3 de cada 4 países hispanohablantes. En España se encuentra en 1.500 centros educativos, 100 de los cuales son andaluces.