Arte para todos
El Centre Pompidou, laboratorio de juego y de arquitectura
Dos proyectos del espacio invitan al público infantil a explorar el espacio y lo lúdico a partir de una experiencia inmersiva y sensorial
El Centre Pompidou Málaga ha presentado este viernes las nuevas instalaciones que ocuparán el Espacio Joven hasta febrero de 2027 en colaboración con Fundación la Caixa. En esta ocasión, la propuesta se articula en torno a dos proyectos complementarios que invitan al público infantil a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.
La primera instalación se titula La casa mágica y ofrece un recorrido libre por una arquitectura de madera que convierte los usos cotidianos del hogar en un espacio de descubrimiento para los más pequeños. Por su parte, Juego de volúmenes propone, a partir de los principios del arquitecto japonés Tadao Ando, una aproximación práctica a los conceptos de vacío, lleno, luz y escala mediante la construcción y la experimentación con formas simples.
‘La Casa Mágica’
Diseñada por el diseñador suizo Adrien Rovero, es una instalación inmersiva concebida como un espacio de descubrimiento. Destinada a niños y niñas de cero a seis años, esta arquitectura se presenta como un terreno de juego, un apartamento soñado y una instalación monumental repleta de sorpresas.
Situada a medio camino entre la cabaña bucólica y el pequeño apartamento racional, está construida únicamente con madera en bruto, sin pintar ni tratar. Su aspecto depurado, extraño pero acogedor invita a replantear los gestos cotidianos y permite imaginar nuevos modos de circulación. Las referencias se desplazan y se invierten: trepar por una chimenea para llegar al dormitorio o atravesar un frigorífico para acceder al baño. Cada estancia se convierte así en un lugar de experimentación donde todo es posible.
‘Juego de volúmenes’
Se trata de un taller ideado junto a la arquitecta Émilie Queney y concebido según los principios fundacionales de la arquitectura del japonés Tadao Ando. El trabajo de Ando se articula en torno a cuatro grandes ejes: el uso del hormigón liso y de la luz, la importancia de los volúmenes geométricos simples, la integración de elementos naturales y la experiencia corporal generada por sus propuestas arquitectónicas.
La instalación invita a explorar las nociones de vacío y lleno, de luz y de relación con el espacio. A través de gestos sencillos y técnicas constructivas accesibles, los participantes (a partir de un año de edad) descubren el lenguaje de la arquitectura y se inician en sus fundamentos. Cada acción (manipular, ensamblar y transformar) permite experimentar de manera concreta las formas y los volúmenes.
