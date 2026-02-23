'Dar Ghost' triunfa en los Premios Ateneo Teatro

El Ateneo de Málaga celebró la gala de entrega de los IX Premios Ateneo Teatro el pasado sábado 21 de febrero en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. La ceremonia de los galardones, que cumplen ya diez años, será retransmitida próximamente por Canal Málaga.

Irene Viñals, directora de la Escuela de Artes Escénicas La Sala de Danza y Teatro y miembro del jurado de esta edición, entregó el Premio a Mejor Dirección a Rafael Torán, por la obra 'De Lentejas y Garbanzos', coproducción de Teatro del Gato, Factoría Echegaray y la Asociación Miguel Romero Esteo.

Francisco Cañadas, responsable de Literatura de Fundación Unicaja, entregó el Premio a Mejor Obra Original a Virginia Muñoz Jabato y Álvaro Carrero, por la obra 'Asco', de La Fuga de PCT. Recogió la estatuilla Álvaro Carrero, mientras que Virginia Muñoz envió un mensaje en vídeo al encontrarse en pleno proceso de ensayos de una obra musical en Madrid.

Toñi Cordero, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y miembro del jurado, entregó el Premio a Mejor Espectáculo de Teatro para la Infancia y la Juventud a la compañía Ángeles de Trapo, por el espectáculo 'Lemba'.

Ángel Calvente, director de la compañía El Espejo Negro y miembro del jurado, entregó el Premio a Mejor Intérprete Femenina a Asun Ayllón, por 'Aquí También los Árboles son Verdes', producción de Factoría Echegaray.

Luiggi Ruíz, profesora de escenificación de la danza en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga Ángel Pericet y miembro del jurado, entregó el Premio a Mejor Intérprete Masculino a Miguel Muñoz Zurita, por 'Uno', producción propia.

Francis J. Sánchez, director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y miembro del jurado, entregó el Premio a Mejor Espectáculo de Danza a Nieves Rosales, por su espectáculo 'Salvaje', de Silencio Danza, compañía que celebra quince años en activo.

Juan Macías, director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo, entregó el Premio a Mejor Iluminación a Patricia Gea, por 'Dar Ghost', de Surterraneo Teatro y Entretanto Fantasma.

Belén Zayas, vicepresidenta del Ateneo de Málaga, entregó el Premio a Mejor Plástica Escénica a Dita Segura y Bárbara Balloqui, por 'Dar Ghost', de Surterraneo Teatro y Entretanto Fantasma. Subieron al escenario Dita Segura y Angélica Gómez, directora de la obra, quien dedicó el premio a los compañeros de Cuba que atraviesan una situación especialmente difícil.

Manuel López Mestanza, vicepresidente quinto y diputado delegado de Cultura de la Diputación de Málaga, entregó el Premio a Mejor Espectáculo de Teatro para Adultos a 'Dar Ghost', de Surterraneo Teatro y Entretanto Fantasma.

Antes de entregar la última estatuilla, las presentadoras anunciaron que, en homenaje a Diego Rodríguez Vargas y en reconocimiento a su apoyo a las artes escénicas durante toda su vida, a partir de este año la Mención Especial a la Trayectoria llevará su nombre.

Noticias relacionadas

Esther Monleón, responsable de Programación de la Diputación de Málaga y miembro del jurado, entregó la Mención Especial Diego Rodríguez Vargas a la Trayectoria a Celia Negrete, gestora cultural y distribuidora de espectáculos.