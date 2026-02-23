Don Hilarión, Susana, Casta y Julián vuelven al Teatro Cervantes

'La verbena de la Paloma' llega a la edición número 37 de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes en una gran producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid con dirección escénica y coreográfica de Nuria Castejón. La batuta titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno Valiente, conducirá desde el foso la célebre pieza de Tomás Bretón, una obra maestra del género chico cuyo reparto coral incluye las voces de Borja Quiza, Carmen Romeu, Antonio Comas, Milagros Martín, Rafa Castejón, Gurutze Beitia, Lara Sagastizabal y Gerardo López, entre otros. El ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja exhibirá los días 27 y 28 febrero y 1 marzo el aclamado montaje estrenado en Madrid en 2024, que incluye el prólogo de Álvaro Tato 'Adiós, Apolo', y que se detiene ahora en Málaga después de una exitosa gira por numerosos teatros españoles.

Nuria Castejón, descendiente de una de las grandes sagas de intérpretes de zarzuela, coordina a una cincuentena de artistas entre cantantes, actores, bailarines y coristas en una producción caracterizada por la brillantez y la vivacidad, la belleza de los números coreográficos y una espectacular escenografía de Nicolás Boni que emplaza en el castizo Madrid del XIX a unos personajes que forman parte ya del imaginario popular.

Las peripecias, requiebros, flirteos y rifirrafes del boticario don Hilarión, la morena Susana, la rubia Casta y el celoso cajero Julián que narra el libreto de Ricardo de la Vega están en esta producción precedidos por un emotivo homenaje a la zarzuela que el poeta y dramaturgo Álvaro Tato ha compuesto expresamente para este montaje. Su prólogo cómico-lírico 'Adiós, Apolo' muestra a una compañía ensayando en 1929 en el mítico Teatro Apolo madrileño (donde se estrenó en 1894 'La verbena de la Paloma'), poco antes de su cierre definitivo. Por el prólogo circularán fragmentos de obras del propio Bretón, de Jacinto Guerrero, Federico Chueca, Joaquín Valverde padre e hijo, José Serrano y Tomás López Torregrosa, es decir, un panorámico y afectuoso vistazo a nuestra mejor tradición lírica.

El Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga–Intermezzo, en esta ocasión dirigido por Pablo Moras, un cuerpo de baile formado por 10 danzantes, el vestuario de Gabriela Salaverri y la iluminación de Albert Faura dan lustre a una puesta en escena etiquetada con el sello de calidad del Teatro de la Zarzuela y que, como dirían don Hilarión y don Sebastián, “es una brutalidad, una barbaridad, una bestialidad”.