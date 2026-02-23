Reconocimiento
La malagueña Ana Mena, Medalla de Andalucía a la Cultura
Morante de la Puebla, también será reconocido el próximo 28F por ser "leyenda viva y figura" del toreo
La cantante y actriz malagueña Ana Mena y el torero José Antonio 'Morante de la Puebla' serán reconocidos con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio el próximo 28 de Febrero, con motivo del Día de Andalucía. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su perfil de la red social X, donde ha avanzado que ambos serán distinguidos por su contribución a la comunidad autónoma en el transcurso del acto institucional que acogerá el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
Los premiados
En este sentido, Moreno ha subrayado que esta Medalla de Andalucía reconoce el talento y la proyección de Ana Mena, "convertida en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña".
De igual forma, el presidente ha afirmado que Morante "es leyenda, figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones", destacando de sus virtudes sobre el ruedo que "en su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía".
Ana Mena
Ana Mena, nacida en Estepona, cuenta, pese a su juventud, con una dilatada carrera como actriz, modelo y cantante. Ha participado en diversas series y películas, algunas con directores de tanto prestigio como Pedro Almodóvar, además de alcanzar un notable éxito en sus interpretaciones como cantante. Varios Discos de Platino y Discos de Oro en México y Argentina avalan su trayectoria, así como la gira 'Bellodrama Tour', con la que recorrió más de cincuenta ciudades de España, México y Argentina.
Morante de la Puebla
Morante de la Puebla es leyenda viva del toreo y una figura imprescindible para entender la tauromaquia contemporánea. Nacido en La Puebla del Río (Sevilla), exhibe una personal manera de concebir la lidia que le han llevado a ser considerado el mayor exponente del toreo del siglo XXI. Su manejo del capote y la ejecución de todos los lances han merecido su aclamación y reconocimiento unánimes por haber sabido devolver al público la emoción de lo impredecible.
Hijos Predilectos
Ambos se suman así a la nómina de andaluces que este año serán distinguidos por sus logros en el ámbito de la comunidad autónoma. En este sentido, el presidente de la Junta ya avanzó el pasado domingo la designación del cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega como Hijos Predilectos de Andalucía 2026, por tratarse de "dos referentes del talento" y ejemplos "de la Andalucía capaz, líder, que persevera hasta cumplir sus sueños".
"Manuel Carrasco ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo", valoró el presidente de la Junta, que subrayó además que el onubense "es el artista español que tiene el récord de más espectadores en un concierto, con más de 74.000 en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2022".
En cuanto a la carrera de Paz Vega, actriz y directora de cine sevillana, Moreno valoró su "trayectoria de éxito internacional", como lo demuestran sus reconocimientos con el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación o el Premio Carmen a la Mejor Dirección, así como en los certámenes de cine de Cannes y San Sebastián.
Asimismo, el municipio cordobés de Adamuz será galardonado con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración y el ejemplo mostrados por sus vecinos ante al accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero. Todas estas propuestas se elevarán al Consejo de Gobierno para ser aprobadas en su reunión de esta semana.
