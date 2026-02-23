Muere Gregorio Morán, biógrafo de Adolfo Suárez y prolífico observador de la Transición

El periodista ovetense Gregorio Morán, agudo historiador de la Transición y biógrafo de Adolfo Suárez, falleció este lunes a los 79 años. Deja tras de sí una intensa trayectoria de observador de su tiempo materializada en una obra muy prolífica que arranca en su polémica visita a la figura de Suárez en los últimos años setenta (“Historia de una ambición”, actualizada en 2009 en "Ambición y destino") y culmina en su reciente incursión en la presidencia de Felipe González, que tituló “El jugador de billar” (2023). En medio, entre otros muchísimos títulos, están los frutos de su faceta como historiador del PCE (“Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España”), su análisis sobre “El precio de la Transición”, su inmersión en la cultura del franquismo a partir de Ortega y Gasset (“El maestro en el erial”) o el controvertido ensayo sobre la cultura y el poder en la España democrática que tituló "El cura y los mandarines" (2014) y que tuvo notables dificultades para publicar.

Voz inconformista de trabajada independencia, ejerció su oficio sin esquivar ningún charco en una apreciable lista de medios de comunicación, de "Opinión" a “Cambio 16”, de “Mundo Diario” a “Diario 16” y, más recientemente, a los digitales “Vozpopuli” o “The objective”. Dirigió “La Gaceta del Norte” y durante veinte años publicó sus “Sabatinas intempestivas” en “La Vanguardia”. Su pluma no dejó casi ningún matiz de la realidad sin desmenuzar. En pleno conflicto soberanista catalán publicó en 2019 “Memoria personal de Cataluña”, continuación de "La decadencia de Cataluña contada por un charnego" (2013) y poco después de su muy comentada biografía de Suárez escribió “Los españoles que dejaron de serlo: Euskadi, 1937-1981”, revisitada de nuevo en "cómo y por qué Euskadi se ha convertido en la gran herida histórica de España" (2003).

Nacido en el Oviedo de 1947, en una casa de tres plantas situada en la confluencia de Melquíades Álvarez con Palacio Valdés y San Bernabé, estudió en los Dominicos y se buscó la vida en el Madrid de los convulsos años sesenta. Se matriculó en Arte Dramático, militó en el PCE hasta 1977 y en 1979 se le ocurrió, decía, “una idea de bombero, hacer la biografía del presidente del Gobierno, que no tenía”. A partir de ahí comenzó su “otra historia”, una muy prolífica carrera de escritor independiente que le ha traído prácticamente hasta el presente. Su última columna, de hecho, la publicó el pasado día 7 en “The objective”.