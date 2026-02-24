Arte y poesía
El arte que puede ser 'leído' en La Trinidad
La asociación cultural La Trinidad Tiene Arte organiza el jueves el recital poético 'Versos entre miradas', un complemento de su actual exposición colectiva, 'Ocho miradas'
La Opinión
La asociación cultural La Trinidad Tiene Arte organiza una singular cita en el marco de su actual exposición colectiva, 'Ocho miradas', el recital poético 'Versos entre miradas'. El encuentro, "donde la palabra y el color se unirán en un diálogo artístico", tendrá lugar el próximo 26 de febrero en la Sala Temporal, Alfredo Palmero (Fundación Bassa), a las 17.00 horas,
Bajo la dirección y comisariado de Mara Herrera, la actividad propone una experiencia inmersiva en la que hasta ocho poetas locales pondrán voz a las obras de los artistas que componen la muestra "Ocho Miradas". Cada pieza pictórica será leída y reinterpretada a través de versos elegidos específicamente para la ocasión, y romper así el silencio habitual de las salas de exposiciones.
Sinergia artística y talento Local
El recital contará con la interpretación de textos inspirados en las obras de: Adoro (Caligramas y figuración), Anasú (Pintura intuitiva), Làcoquette (Surrealismo y abstracción), Esperanza Martín (Abstracto vitalista), Antonio Moral (Técnicas clásicas), David Planet (Realismo contemporáneo), Estefanía Vittone (Óleo y realismo), Yoma (Abstracción lírica)
La Trinidad tiene Arte es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la dinamización social y económica del barrio de La Trinidad a través de la cultura. Con una red de 14 negocios colaboradores, el proyecto actúa como puente entre los artistas locales y el público general, para lo que saca el arte a las calles y lo lleva a espacios de vida cotidiana.
