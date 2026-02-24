Escena
Fracaso y vidas invisibles en las próximas funciones del Teatro Cánovas
El pase gratuito de 'El Cabaret del fracaso', de Jon Mitó-Zentra Teatro, y el espectáculo para toda la familia 'Anónima', de Vaivén Circo, ocupan la agenda del espacio
La Opinión
El Teatro Cánovas, perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acoge el fin de semana dos funciones. De un lado, el viernes 27 a las 20.00 será el turno para ‘El Cabaret del Fracaso’, una propuesta de teatro y música, con entrada gratuita hasta completar aforo, creada e interpretada por Jon Mitó. El sábado 28 a las 18.30 y el domingo 1 de marzo a las 12.00 subirá a escena la consagrada compañía Vaivén Circo, que recala en el teatro malagueño con ‘Anónima’.
En ‘El Cabaret del Fracaso’, el Maestro de Ceremonias de un antiguo cabaret -Jon Mitó- que se encuentra cerrado y abandonado, se esfuerza para evitar que el espacio caiga en el olvido y la indiferencia. Se trata de un lugar donde los fracasos pueden mostrarse libremente y con orgullo; donde se reconocen, se abrazan y se miran con algo de amor. El personaje se resiste a dejar desaparecer ese refugio simbólico y conduce al público por un camino de infortunios personales a través de la comedia, el drama, el patetismo, las canciones, los números musicales, las coreografías y la vulnerabilidad compartida.
La representación se enmarca en el evento ‘Del arte-vida como fracaso o viceversa’, organizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga con motivo de la 11ª Feria de Empleo de la Universidad de Málaga (UMA), y forma parte del programa del Máster Universitario en Producción Artística Interdisciplinar, coordinado por Jesús Marín y Natalia Bravo. Antes de la función, a partir de las 17:30 horas, la Cafetería de Bellas Artes de la UMA acogerá dos actividades abiertas al público que amplían la reflexión en torno al fracaso como concepto vital y artístico, eje central de la programación.
‘Anónima’
La compañía Vaivén Circo presenta ‘Anónima’, un espectáculo recomendado para toda la familia sobre tres personas que viven en mitad del caos, un caos que gira hasta marearlas pero que, por circunstancias de la vida, han convertido en su hogar. Ese es su lugar en el mundo. Aunque a veces deseen huir lejos, el destino y sus propias decisiones lo transforman en el mejor sitio posible.
Dirigida por Javier Parra, la obra cuenta en escena con Miguel Ángel Moreno 'Bolo', José María Martín y Raquel Pretel, quien además firma la coreografía. La propuesta es un emotivo homenaje a las personas invisibles: aquellas a las que no se ve ni para lo bueno ni para lo malo, que simplemente parecen no existir. Personas a quienes nadie pregunta y por quienes otros deciden. ‘Anónima’ pone el foco en esas vidas silenciosas para reivindicar su dignidad, su lucha cotidiana y su humanidad compartida.
