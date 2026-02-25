Acuerdo
CaixaBank emite 650 tarjetas prepago para que el Festival de Málaga facilite las dietas a sus invitados
Presentan una solución "innovadora y flexible" para la gestión de la estancia de los asistentes
La Opinión
CaixaBank, a través de MoneyToPay, la empresa de soluciones prepago de la entidad financiera y Global Payments, ha emitido 650 tarjetas prepago para que el Festival de Málaga pueda facilitar a sus invitados el pago de las dietas durante su estancia. Este tipo de tarjetas representan una evolución significativa en la forma en que el festival puede gestionar el pago de estas dietas a los asistentes y se han convertido en una alternativa "innovadora y flexible" frente a los métodos utilizados hasta ahora.
El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, han presentado esta mañana en la oficina Store Larios de CaixaBank estasolución, que se puso por primera vez en práctica el pasado año de forma pionera a nivel nacional, y que se prevé se extienda por otros festivales y eventos culturales.
A través de esta iniciativa, los invitados del festival recibirán una carta personalizada con la tarjeta de CaixaBank que les permitirá realizar pagos en los 24 restaurantes colaboradores, entre los que se encuentran locales emblemáticos como Bodegas El Pimpi o el Hotel AC Málaga Palacio. Estos establecimientos han diseñado un menú especial para los asistentes, ofreciendo una experiencia gastronómica única y adaptada a las necesidades del festival.
La digitalización del sistema de dietas reduce procesos administrativos, mejora el control del gasto y contribuye a una gestión más sostenible, transparente y eficiente por parte del certamen cinematográfico.
Además, la iniciativa refuerza el compromiso del Festival de Málaga y de CaixaBank con la ciudad, al apoyar al tejido empresarial y hostelero local. La colaboración con restaurantes de proximidad impulsa su actividad durante los días de mayor afluencia cultural y posiciona a Málaga como un referente en innovación aplicada a la gestión de grandes eventos.
