Una campaña busca apoyos para instalar un mirador en recuerdo a Concha Barquero

Acaba de iniciarse una campaña de recogida de firmas para instalar un mirador en La Cala del Moral dedicado a una de sus vecinas, la cineasta, profesora y gestora cultural Concha Barquero, fallecida el pasado 30 de enero a los 50 años. La idea es presentar la iniciativa en el pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria complementándola con un ciclo cinematográfica en la sala Las Musas de La Cala.

El espacio sugerido para el mirador se encuentra en la zona de acceso al paseo marítimo a través de los túneles que une La Cala del Moral con el Rincón de la Victoria / La Opinión

"Hay personas que al irse nos dejan como un trapo vacío. Concha es una de esas personas que han dejado una huella indeleble a su alrededor tanto como ser humano como profesional. En todos los ámbitos a los que dedicó su pasión y conocimiento, Concha destacó sobremanera: como profesora, como documentalista, como gestora cultural y programadora y como cineasta y creadora". Así comienza el texto de la campaña, que ya cuenta con los avales de, por supuesto, Alejandro Alvarado, pareja creativa y sentimental de Barquero; además del Festival de Málaga, el Vicerrectorado de Cultura de la UMA, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMA. Todas las personsa que quieran sumarse a la iniciativa puede firmar aquí.

Trayectoria

Realizadora de documentales, docente y divulgadora cinematográfica, Concha Barquero dejó al audiovisual local sin una de sus miradas más comprometidas con la memoria y la libertad vehiculadas a través de las imágenes. Como señalaron el pasado 30 de enero desde la UMA, donde Barquero impartía clases, “su legado en las aulas y en sus obras seguirá vivo”.

Concha Barquero (1975-2026) formó una alianza creativa con Alejandro Alvarado, a quien conoció durante su paso como alumna de Comunicación Audiovisual en la universidad malagueña. Juntos, paso a paso, han forjado una filmografía marcada por la necesidad de no olvidar episodios históricos, tanto desde lo íntimo y lo familiar (‘Pepe El Andaluz’, 2012, a partir de un familiar de Alvarado) como desde lo social (‘Caja de resistencia’, 2024, sobre Fernando Ruiz Vergara, condenada al ostracismo en la Transición por su documental ‘Rocío’).

Precisamente, ‘Caja de resistencia’ les sirvió para ganar el premio al Mejor Documental en la prestigiosa Seminci de Valladolid; la película, además, se estrenó el pasado mes de septiembre n las salas de exhibición comerciales.

Barquero, también con Alvarado, se dedicó a la divulgación cinematográfica, a través, por ejemplo, de una singular aventura: la Sala de Cineastas, del Cine Albéniz, ciclo de proyecciones de lo mejor del cine español contemporáneo, casi siempre desde los márgenes, con coloquios con sus autores. En ese espacio trajeron, por ejemplo, a Albert Serra, antes de los grandes premios.