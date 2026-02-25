El ilustrador Jorge Jiménez presenta en Málaga su nueva serie de Batman que es número 1 en ventas en EEUU: "Que un icono lo dibuje un andaluz es para estar orgulloso"

Después de arrasar y ser lo más vendido en EEUU, llega a Málaga la nueva serie de Batman, un cómic histórico con marca andaluza. Se trata de un número 1 del Caballero Oscuro, un reinicio que permite a este personaje refrescar su franquicia y a los nuevos lectores conectarse a él.

Batman sólo ha tenido tres #1 antes, por eso en tan sólo dos semanas tras su publicación en Estados Unidos, la primera grapa de esta nueva serie superó el medio millón de ventas. Esta serie, escrita por el gran guionista Matt Fraction, ha sido dibujada por el ilustrador granadino Jorge Jiménez, una de las estrellas de DC Cómics.

Llegó a España el pasado 12 de febrero tras meses siendo top ventas en el país norteamericano. Su ilustrador visitará Málaga este jueves, 26 de febrero: se cita con los fans del mayor detective de DC en la tienda especializada Comic-Store del Soho a las 17.00 horas.

El Batman de Jorge Jiménez / DC Comics

"Batman es la serie estrella de DC y lo ha sido en los últimos 10 ó 15 años; que una editorial grande te dé esa oprotunidad es un honor", cuenta orgulloso Jiménez. Valora, en conversaciones con este medio, la relevancia de un #1 de Batman: "Si no se hubiera reiniciado en ningún momento, tendríamos un Batman de más de 200 años. Por eso, estos números son muy esperados y suelen ser top ventas".

Tanto es así, que este Batman #1 superó, en más de 100.000 ventas, las cifras del Absolute Batman #1 de Snyder Scott, que revolucionó el sector en 2024.

Sobre el #1 de Batman, Jesús Marugán, copropietario de la tienda Akira Cómics, dos veces galardonada por la San Diego Comic-Con con el premio Eisner a la mejor tienda de cómics del mundo (2012 y 2025), explica que "para el lanzamiento se hicieron un montón de portadas en EEUU y aquí en España, Panini ha sacado cinco portadas, que son muchas".

Tras tres semanas en España, el librero relata que las ventas de este nuevo cómic son "francamente buenas": en Akira Cómics "está siendo un éxito muy grande" y se ha convertido ya en "el cómic en grapa que más hemos vendido en nuestra historia", después de 33 años, superando, entre otras ediciones, a "verdaderos pelotazos como la Civil War I de Marvel".

Apunta que parte del éxito de esta edición se debe a que "es barato y muy atractivo". Además, valora los rediseños que ha desarrollado Jorge Jiménez del Batmovil, de la ciudad de Gotham y del traje de Batman, volviendo al icónico traje gris y azul que vistió el personaje hasta que se sustituyó por el negro de las películas.

Crossover Spiderman-Superman

Para el 50 aniversario del último crosover Spiderman-Superman, Marvel y DC anunciaron el estreno de un cómic en el que los míticos personajes de ambas franquicias vuelven a encontrarse. Se publicará en marzo y también tiene ADN español: junto al guionista Mark Waid, el proyecto lo llevarán a cabo dos españoles, Pepe Lorraz y, el ya citado, Jorge Jiménez.

"Es un orgullo porque es un cómic muy importante y lo estamos haciendo desde España", cuenta el granadino.

Sobre el superhéroe kriptoniano, recuerda orgulloso lo importante que fue para él "haber podido traer a Granada a Superman": en junio del pasado año él y Alejandro Sánchez publicaron la grapa Superman en Granada dentro de un proyecto de Panini (editora de DC Cómics) llamado Superman: el mundo, en el que varios autores de distintos países dieron vida a historias del personaje en ciudades de sus naciones.

El dibujo: de su "juguete" a su vida

Su historia no es la típica. Jorge no leía cómics de niño, aunque su personaje favorito era Superman, por su primera adaptación al cine. El dibujo era "mi juguete": "Dibujaba muchísimo, todo el día. Me inspiraba en los dibujos animados que veía en la televisión, como Dragon Ball, Las Tortugas Ninja u Oliver y Benji".

Sin embargo, el granadino nunca pensó "de forma seria" en dedicarse a la ilustración. Inició la carrera de INEF, la que capacita a los profesores de Educación Física, para dedicarse al sector del deporte. Mientras estudiaba la carrera una reflexión irrumpió y cambió su vida: "Decidí que dibujaba desde pequeño, con muchas ganas y especialmente bien, y tenía que aprovechar esa habilidad para el dibujo. Por lo menos, intentarlo".

De tal forma, llegó a la conclusión de que el cómic es el medio que mejor se adaptaba a lo que podía hacer. Y así comenzó un camino incierto, que le ha llevado a ser uno de los ilustradores españoles más importantes y contar con un lugar privilegiado en DC Cómics, una de las dos mayores franquicias comiqueras del mundo.

"Empecé con cierta incertidumbre, pero los proyectos iban cuajando", recuerda Jorge Jiménez. "Tuve ese puntito de fortuna y suerte -añade- de que el estilo gustaba y que los cómics que hacía eran bastante mainstream".

Con el tiempo, el ilustrador fue cumpliendo expectativas en las oportunidades que se le presentaron. Que incluyen cómics de Transformers y Parque Jurásico para la editorial IDW. Así, a base de esfuerzo y de "un trabajo muy duro, de muchas horas" y que le obligó a "renunciar a muchas cosas", Jiménez echa la vista atrás.... y exclama: "¡Madre mía!": ha dibujado a la superfamilia, un crossover histórico entre Superman y Spiderman y un #1 top en ventas de Batman.

Cuando estoy un poco más cansado, pongo en valor que estoy cumpliendo ese sueño de niño

Originario de Cádiar, municipio de Granada, Jiménez lleva la 'marca Andalucía' a lo más alto del mundo del cómic. Como uno de los dibujantes del momento de DC Cómics, concede entrevistas en medios norteamericanos en el que lo presentan como "del sur de España" algo que, para él, "es un orgullo": "Que un icono como Superman o Batman lo haga un andaluz es algo de lo que hay que estar orgulloso".

La vida de un dibujante

¿Cómo es la vida de un dibujante de DC Cómics? Jorge Jiménez explica que hace una grapa, el equivalente a un episodio de una serie, al mes y que cada dibujante se administra sus tiempos para no sobresaturarse.

En su caso, en primer lugar hace la lectura del guion, que corre a cargo de otra persona, y comienza su particular lluvia de ideas: "Esto lo veo así, este plano lo arreglaría... este es un momento que está guapísimo y es mí favorito". En ese punto, hace un "storyboard de cuatro o cinco páginas para enviárselo a los editores y que comprueben que más o menos todo está cómo a ellos les gustaría".

De hecho, apunta, que cuando le envían los guiones a veces recibe indicaciones en detalle de algunas viñetas, pero, en general, el ilustrador, que en términos cinematográficos vendría a ser el director de imagen, es el que toma "microdecisiones" como la disposición o la iluminación de los elementos que aparecen en cada escena, los planos...

Insiste en que, en la primera lectura del guion, ya ve qué momentos clave tiene el guion, algo "un poco intuitivo": "Rápidamente sabes que esta página es la página, donde pasa lo más importante y todo tiene que ser espectacular, y que esta otra es la de transición".

En qué sueña

Tras un breve paso por Marvel Cómics, Jorge Jiménez ha dibujado a Némesis, al Jóker y a Spiderman y Superman como dupla. ¿Le queda algún sueño? "Voy cumpliendo sueños cada día", dice.

Noticias relacionadas

"Como buen frikazo de los superhéroes, a mí Superman me fascinó de niño cuando vi la pelicula original", cuenta Jorge Jimémez, quien ironiza con que es "el típico flipado que se alegra" de dónde ha llegado: "No me sale decir que 'luego te acostumbras'". "Cuando estoy un poco más cansado, pongo en valor que estoy haciendo ese sueño de niño", concluye.