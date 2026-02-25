Festival
Lenny Kravitz y Maroon 5 lideran el primer avance de cartel del Starlite Marbella
Deep Purple, Jean-Michel Jarre, Manuel Turizo y Yandel, también confirmados por la cita
La Opinión
Una de las citas imprescindibles del verano de la Costa del Sol cumple quince años y lo celebra con un cartel de dimensión internacional. Starlite Occident, el festival boutique que se celebra en la marbellí Cantera de Nagüeles, presenta el primer avance de su programación aniversario con "una combinación única de estrellas globales y grandes nombres del panorama nacional".
Los primeros artistas confirmados por la organización son Ozuna (19 de junio), Lenny Kravitz (29 de junio), Danny Ocean (4 de julio), Grupo Frontera (6 de julio), Maroon 5 (7 de julio), Deep Purple (9 de julio), Elvis Crespo (11 de julio), Jean-Michel Jarre (13 de julio), Yandel Sinfónico (18 de julio), Diana Krall (21 de julio), Carlos Rivera (22 de julio), Zucchero (28 de julio), Manuel Turizo (30 de julio), Mau y Ricky (30 de julio), Sergio Dalma (4 de agosto), Gente de Zona (5 de agosto), el malagueño Delaossa (6 de agosto), Omega 30 Aniversario con Kiki Morente & Lagartija Nick (15 de agosto) y Antoñito Molina (19 de agosto).
Destino musical
Durante quince años, Starlite Occident ha consolidado a Marbella y a Andalucía como uno de los grandes destinos musicales del verano europeo, atrayendo a público de toda España y posicionando la Costa del Sol como un punto de encuentro cultural de primer nivel. Por su escenario han pasado artistas como Elton John, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Ricky Martin, Andrea Bocelli, Luis Miguel o Enrique Iglesias, convirtiendo el festival en una cita imprescindible del calendario cultural español.
